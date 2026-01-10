«На 50% дешевле» – белорусские учёные воссоздали импортное лекарство от эпилепсии

От стратегических установок к конкретному результату. Задачи, обозначенные Президентом на Всебелорусском народном собрании, уже сегодня находят практическое воплощение в научных решениях, которые работают на импортозамещение и реальный сектор экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые на фармацевтическом рынке нашей страны появился препарат «Габапентин-НАН». Белорусские ученые воссоздали его для пациентов с эпилепсией и заболеваниями нервной системы. Ранее лекарство поставлялось из-за рубежа, однако санкционные ограничения фактически заблокировали каналы импорта. Сегодня эту нишу заняла собственная разработка. Она получила высокую оценку на государственном уровне. Национальная академия наук включила «Габапентин-НАН» в топ-10 ключевых научных результатов 2025 года.

Снимает судороги и нейтрализует острые боли. Воссоздать такой препарат – задача не из простых. Над ее решением наши ученые бились более 4 лет. И в 2025, успешно пройдя клинические испытания, на рынки вышел «Габапентин-НАН». В части состава это 100-процентный аналог оригинала. А по показателям экономической выгоды его превосходит.

Владислав Гудович, начальник отдела научных исследований и разработок предприятия «Академфарм»:

В нашем случае оригинальный препарат в Беларуси отсутствовал совсем. Были только генерические препараты, иностранные. В случае со стоимостью оригинального препарата наш где-то ориентировочно процентов на 50 % дешевле точно. Особенность наша, что мы единственные, кто повторил оригинальный препарат. Не только в части внешнего вида и формы выпуска, дозировок, а еще и профиля примесей.

Над созданием лекарства работала команда предприятия «Академфарм». Применялись лучшие мировые практики фармразработки. Ученые в определенной степени шли на риски, чтобы воссоздавать нужную формулу, выстраивали статистические и математические модели.

Екатерина Насенникова, начальник лаборатории технологии готовых лекарственных форм предприятия «Академфарм»:

Каждый может посмотреть на состав капсулы оригинального лекарственного препарата, покажется, что достаточно простой состав. На самом деле там скрывается очень много подводных камней. И именно подбор корректных, правильных и подходящих марок вспомогательного компонента, в том числе активного ингредиента, достаточно затруднило фармразработку. Для успешного вывода этого лекарственного препарата на рынок участвовало огромное количество специалистов нашего предприятия.