Экспорт белорусских продуктов питания. Здесь вкус, качество и расчет работают не хуже дипломатии. Сегодня белорусская продукция – это не просто товары с этикеткой «Сделано в Беларуси». Это знак качества, которому доверяют на разных континентах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чем шире география поставок, тем очевиднее: продовольствие стало одним из самых узнаваемых брендов страны. Бренд, который строился годами – через строгие стандарты, инвестиции и постоянное внимание к качеству.

Когда в разных странах выбирают белорусскую молочку или мясную продукцию, решающим становится не цена, а вкус. Сегодня Беларусь экспортирует продукты питания в десятки стран. Основной рынок – Россия, но активно растут поставки в Китай, страны Азии, Ближнего Востока и Африки.

Разные культуры потребления, разные требования – и именно здесь белорусские производители научились быть гибкими. Ассортимент адаптируют под конкретные рынки: где-то востребованы классические сыры, где-то – сухое молоко. Но важен не только ассортимент – важна траектория. За последнее десятилетие продовольственный экспорт Беларуси рос поступательно, сохраняя традиционные рынки и осваивая новые регионы – от Азии до Африки.

Белорусские продукты стали универсальным «языком экспорта», понятным без перевода. За этим стоит системная государственная политика, закрепленная в пятилетке и решениях Всебелорусского народного собрания: укрепление продовольственной безопасности, рост экспортного потенциала и расширение географии поставок.

По сути, белорусское продовольствие сегодня работает как элемент «мягкой силы». Через вкус, привычку и доверие формируется образ страны. Важно и то, что экспорт растет не в ущерб внутреннему рынку. Беларусь полностью закрывает собственные потребности и одновременно уверенно работает на внешние рынки.

Белорусские продукты сегодня – это не только про насыщение рынков, это про идентичность страны, которая умеет производить, сохранять качество и выстраивать репутацию.