«Пускай успокаиваются, а то стыдно за землячков». Реакция дальнобойщиков на попытку оппозиции перекрыть дорогу на границе

Новости Беларуси. Очередная провокация со стороны «невероятных» в Литве. Днем 26 июня они снова попытались перекрыть дорогу на границе. Правда, неожиданно для себя наткнулись на довольно резкое сопротивление как со стороны дальнобойщиков, так и местной полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем водители большегрузов не особенно церемонились в выражениях.

Пускай успокаиваются, а то стыдно за землячков. В Беларуси разогнали, они тут, блин, […] занимаются, на территории чужого государства. Это смешно вообще, на самом деле. За них стыдно. Я белорус сам, я земляк, я из Рогачева, мне за них стыдно просто-напросто.

– Мои личные права, вот мои права. Я гражданин Республики Беларусь. Вот ты говоришь: в стране другой, в Европейском Союзе…

– А те десятки тысяч, которые прошли через…

– А почему вы о тех десятках тысяч думаете, а я думаю о ста тысячах, которым пойдут таблетки, которые я везу. Вы о них не думаете.

– Вы серьезно?

– Вот вы о них не думаете, и идет подмена понятий.

– Вы серьезно считаете, что им идут таблетки?

– Я знаю, что я везу. При чем тут таблетки?

– Ну так вы же говорите, что им пойдут таблетки, мы о них не думаем.

– А куда они пойдут, по-вашему? Просто в пыль превратятся?

– А таблетки идут людям же.

Интересным вышел и диалог дальнобойщика с одной из участниц акции. Главной темой стал вопрос, какой флаг мы считаем государственным, а какой народ Беларуси в свое время отверг на референдуме.