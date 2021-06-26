«Пускай успокаиваются, а то стыдно за землячков». Реакция дальнобойщиков на попытку оппозиции перекрыть дорогу на границе
Новости Беларуси. Очередная провокация со стороны «невероятных» в Литве. Днем 26 июня они снова попытались перекрыть дорогу на границе. Правда, неожиданно для себя наткнулись на довольно резкое сопротивление как со стороны дальнобойщиков, так и местной полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем водители большегрузов не особенно церемонились в выражениях.
Пускай успокаиваются, а то стыдно за землячков. В Беларуси разогнали, они тут, блин, […] занимаются, на территории чужого государства. Это смешно вообще, на самом деле. За них стыдно. Я белорус сам, я земляк, я из Рогачева, мне за них стыдно просто-напросто.
«Вышли, Латушко сел». Что происходило на литовско-белорусской границе?
– Мои личные права, вот мои права. Я гражданин Республики Беларусь. Вот ты говоришь: в стране другой, в Европейском Союзе…
– А те десятки тысяч, которые прошли через…
– А почему вы о тех десятках тысяч думаете, а я думаю о ста тысячах, которым пойдут таблетки, которые я везу. Вы о них не думаете.
– Вы серьезно?
– Вот вы о них не думаете, и идет подмена понятий.
– Вы серьезно считаете, что им идут таблетки?
– Я знаю, что я везу. При чем тут таблетки?
– Ну так вы же говорите, что им пойдут таблетки, мы о них не думаем.
– А куда они пойдут, по-вашему? Просто в пыль превратятся?
– А таблетки идут людям же.
Интересным вышел и диалог дальнобойщика с одной из участниц акции. Главной темой стал вопрос, какой флаг мы считаем государственным, а какой народ Беларуси в свое время отверг на референдуме.
– У Беларуси свой флаг страны. Где он?
– Нет.
– Где он.
– Нет его.
– Как это нет? Что вы понацепляли? Это чьи флаги вы подняли?
– Предателей, тех, которые убивали белорусов.
– Пожалуйста, без оскорблений.
– Я не оскорбляю.
– Это исторический флаг, это исторический флаг Республики Беларусь.
– Хорошо, это вот Шушкевич ваш самый первый вывесил эту БЧБ-тряпку предателей, а вот Лукашенко спросил у народа: какой флаг, оставляем эту тряпку, этот флаг предателей или вернем советский? И народ потребовал советский.
– Я с этим человеком разговаривать не буду.
– Конечно, вы же ни с кем не будете разговаривать.
– Конечно, вы же против меня аргументов не имеете.
Акция «невероятных» длилась два часа, в итоге конфликт пришлось улаживать пограничникам и полиции.