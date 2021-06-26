«Эти ребята не дрогнут, они будут стоять до последнего». Выпускникам Военной академии вручили офицерские погоны

Офицерские погоны в торжественной обстановке получили 717 человек. Большинство продолжит службу в Вооруженных Силах. За отличную учебу 15 выпускников удостоены золотой медали. Более 20 награждены дипломами с отличием. Впереди новоиспеченных лейтенантов ожидает отпуск, после чего каждый из них отправится к месту службы и начнет осваивать свою первую офицерскую должность. Военная академия полностью обеспечивает потребность Вооруженных Сил и других силовых структур в кадрах.

Александр Омельченко, выпускник Военной академии: Выпуск для каждого курсанта – одно из самых долгожданных событий в жизни, которое запоминается на всю жизнь. Я смотрю позитивно на свое будущее. Передо мной открывается огромное количество перспектив для развития. Поэтому только положительные эмоции наполняют меня в этот день.

Виктор Лисовский, начальник Военной академии Республики Беларусь:

Мы испытываем большое чувство радости за нашу молодёжь, за нашу белорусскую молодежь. Это вот в таком возрасте, представьте, 20-21 год, молодые ребята, которые уже сформировались как граждане Республики Беларусь. Ребята, которые любят свою страну. Просто, безраздельно любят своих маму, папу, жену, детей, бабушек, дедушек. И они готовы профессионально защитить, невзирая ни на что. Какие бы там блокады ни были, какие бы коллективные союзы нас там ни оговаривали, какие бы санкции ни вводили. Эти ребята не дрогнут, они будут стоять до последнего. Это просто гарантия. Время выбрало именно их, они прошли это испытание не на учениях, они прошли испытания этой жизнью.

16 выпускников авиационного факультета продолжат подготовку и получат «путевку в жизнь» в конце октября.