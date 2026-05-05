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Пункт захоронения радиоактивных отходов намерены построить в Беларуси

05 мая 2026 10:42
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Пункт захоронения радиоактивных отходов намерены построить в Беларуси-0

В Беларуси планируют построить пункт захоронения радиоактивных отходов. Об этом сообщил первый замначальника Госатомнадзора Леонид Дедуль, слова которого приводит БЕЛТА.

Сейчас проводится оценка воздействия на окружающую среду в рамках международных обязательств.

После выбора площадки начнется проектирование, определят технологии и меры экологического контроля. Также учитываются возможные внешние риски, включая влияние гипотетических аварий на близлежащих объектах, например атомной станции.

Фото: pixabay

# общество

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