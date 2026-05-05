Белорусы завоевали золото Кубка мира по судомоделированию! Спортсмен рассказал, как проходили соревнования

Дмитрий Койпиш, спортсмен-инструктор национальной команды Республики Беларусь по судомодельному спорту:

Турнир проходил хорошо, у нас были радиоуправляемые яхты, проходили они на Комсомольском озере. В первый день ветер был достаточно умеренный. Второй день – немножко слабее, но к обеду раздуло. А третий день был ветер ужасно сильный, но как-то справлялись. Был снег, к этому всему еще сильные волны. Когда ветер набирает скорость, уже начинаются барашки. В третий день у нас был класс М, 29 яхт было заявлено. В пятницу было 38 моделей и в субботу было 45 моделей. Чем сильнее ветер, тем меньше комплект парусов ты ставишь.

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