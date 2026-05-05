Эти продукты крадут вашу молодость – нутрициолог назвала еду, которой нельзя злоупотреблять

Наталья Зайцева, нутрициолог:

Наша молодость и красота напрямую зависят от того, что мы едим. Сегодня я расскажу топ продуктов, крадущих нашу молодость. Как правило, это те продукты, которые вызывают гликацию или склеивание наших главных белков молодости – коллагена и эластина. Конечно же, на первом месте будет сахар и сахаросодержащие продукты, конфеты, шоколад, выпечка и вообще все промышленные сладости. Избыток сахара вызывает то самое склеивание коллагена и приводит к развитию морщин, а также к системному воспалению в организме.

Выпечка, фастфуд, картофель фри – все это содержит вредные жиры, которые вызывают воспалительные процессы в организме и ухудшение работы сердечно-сосудистой системы, а также приводит к развитию атеросклероза.