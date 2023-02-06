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Птицу накормили и обогрели. Работники МЧС спасли маленького лебедя

06 февраля 2023 13:26
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Новости Беларуси. На Столбцовщине работники МЧС помогли лебедю, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Спасателям поступило сообщение от жительницы райцентра.  

Птицу накормили и обогрели. Работники МЧС спасли маленького лебедя-1

Неравнодушная женщина просила о помощи маленькому лебедю на реке Неман, который запутался в растении. Прибывшие работники МЧС пожарной аварийно-спасательной части № 1 зашли в воду и вытащили на берег обессиленную и замерзшую птицу.

Птицу накормили и обогрели. Работники МЧС спасли маленького лебедя-4

Лебедя привезли в часть, накормили, обогрели. А после отпустили на природу.  

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# Дикие животные # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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