Птицу накормили и обогрели. Работники МЧС спасли маленького лебедя

Новости Беларуси. На Столбцовщине работники МЧС помогли лебедю, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Спасателям поступило сообщение от жительницы райцентра.

Неравнодушная женщина просила о помощи маленькому лебедю на реке Неман, который запутался в растении. Прибывшие работники МЧС пожарной аварийно-спасательной части № 1 зашли в воду и вытащили на берег обессиленную и замерзшую птицу.