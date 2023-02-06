Возле городского суда, где заочно рассматривают дело Координационного совета, заметили евродепутатов

6 февраля в Минском городском суде продолжили рассматривать дело Координационного совета. В его верхушке пять фамилий антигосударственных деятелей. Им вменяют заговор с целью захвата власти неконституционным путем, создание и руководство экстремистским формированием, публичные призывы к санкциям и иным действиям, подрывающим национальную безопасность страны. Фигуранты сейчас за пределами Беларуси, дело рассматривают в их отсутствие. Зато, помимо адвокатов, их интересы по непонятным причинам пытаются представлять евродипломаты. К суду они прибыли как по расписанию, но так и не отважились зайти в здание. Да и были крайне малоразговорчивы с нашим корреспондентом.