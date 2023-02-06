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Возле городского суда, где заочно рассматривают дело Координационного совета, заметили евродепутатов

06 февраля 2023 13:25
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Новости Беларуси. Как известно, в Беларуси с недавнего времени введена практика заочных судов. По громким делам проходят опять-таки так называемые беглые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возле городского суда, где заочно рассматривают дело Координационного совета, заметили евродепутатов-1

6 февраля в Минском городском суде продолжили рассматривать дело Координационного совета. В его верхушке пять фамилий антигосударственных деятелей. Им вменяют заговор с целью захвата власти неконституционным путем, создание и руководство экстремистским формированием, публичные призывы к санкциям и иным действиям, подрывающим национальную безопасность страны. Фигуранты сейчас за пределами Беларуси, дело рассматривают в их отсутствие. Зато, помимо адвокатов, их интересы по непонятным причинам пытаются представлять евродипломаты. К суду они прибыли как по расписанию, но так и не отважились зайти в здание. Да и были крайне малоразговорчивы с нашим корреспондентом.

Возле городского суда, где заочно рассматривают дело Координационного совета, заметили евродепутатов-4

С какой целью вы сюда приехали? Григорий Азаренок вам привет передавал. Передадите ему ответный?

В итоге молчаливый перформанс закончился отъездом восвояси. Видимо, срочно потребовались консультации с центром управления антибелорусской политикой.

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# Судебная система Беларуси # общество # Фотофакт

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