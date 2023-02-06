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Дополнительная неделя каникул для учеников первых-вторых классов начнётся 20 февраля

06 февраля 2023 13:11
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Новости Беларуси. Дополнительная неделя каникул для школьников первых-вторых классов пройдет с 20 по 26 февраля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Дополнительная неделя каникул для учеников первых-вторых классов начнётся 20 февраля-1

Отдых также предусмотрен и для учащихся третьих классов с особенностями психофизического развития с пятилетним сроком обучения на первой ступени общего среднего образования. Отдыхать ребята будут неделю. А если у родителей нет возможности оставить ребенка дома, то предусмотрены дежурные группы, где для ребят организуют развлекательно-воспитательные мероприятия.  

Дополнительная неделя каникул для учеников первых-вторых классов начнётся 20 февраля-4

Ирина Чернявская, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:  
Ежегодно в  феврале в самой сложной четверти – третьей четверти учебного года – для наших самых маленьких учащихся первых-вторых классов организовываются дополнительные каникулы, чтобы они смогли передохнуть, выспаться, немножко оздоровиться и все-таки закончить самую сложную, самую длинную четверть учебного года.  

Напомним, весенние каникулы у всех школьников начнутся с 26 марта и продлятся по 2 апреля включительно.  

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# Школы в Беларуси # общество # Ирина Чернявская # Фотофакт

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