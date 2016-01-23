Миллионы нелегальных долларов, наркотики и старинные монеты – таможня «Минск-2» рассказала о своей работе

Новости Беларуси. Полтора миллиона долларов незаконно перевозимой валюты, наркотики и редчайшие монеты Римской империи. Все это результат работы таможни «Минск-2». В Национальном аэропорту показали обратную сторону этого заслона нелегальному трафику. Съемочная группа СТВ примерила на себя непростую профессию, а вот в роли нарушителей выступили сами таможенники.

Аэропорт – объект повышенных мер безопасности. Десятки судов с сотнями пассажиров на борту ежедневно отправляются отсюда в пункт назначения и возвращаются обратно. И далеко не с пустыми руками.

Вот это всем знакомая зона выдачи багажа. Кстати, в Национальном аэропорту работает система «зеленого» и «красного» коридоров.

Так, если в кошельке не более 10 тысяч долларов или, к примеру, вес багажа не превышает 35 килограммов, «зеленый» свет. В противном случае ориентир – красный квадрат. Так, журналисты смогли самостоятельно заполнить в письменном и электронном вариантах пассажирскую декларацию, провести осмотр и досмотр.

Вот это рентгеноаппарат. На нем, не распаковывая чемодан, можно проверить его содержимое. Если вдруг на экране сотруднику таможенной службы что-то показалось подозрительным, то он, уже вооружившись перчатками, может себе позволить распаковать этот багаж и проверить его содержание. В случае чего подоспеют кинологи.

И здесь началось самое интересное – журналистом только дай покопаться. Подозрительным казалось все: и колбочки да баночки, и головные уборы, и даже зефир. Кстати, вот где нюх – ведь угадали. Именно в сладком оказалось запрещенное вещество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Меж тем, один день в рядах уже, можно сказать, коллег пишущей и снимающей братии новостных тем и обсуждений подкинул как минимум на месяц.