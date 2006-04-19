Птица года облетит мировое почтовое пространство

Белпочта представила марку, посвященную чибису. Именно эта птица в нынешнем году привлекла особое внимание орнитологов. За 15 лет издательский центр <Марка> посвятил флоре и фауне Беларуси 180 сюжетов. Треть из них посвящены пернатым. Почтовая миниатюра <Чибис. Птица года-2006> - очередной подарок филателистам. В этом проекте приняли участие <Белпочта>, общественная организация <Ахова птушак Бацькаушчыны> и . Таким образом орнитологи рассчитывают привлечь внимание общественности к проблемам популяции чибиса, которая сокращается во всех странах Европы.