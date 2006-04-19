Столичные спасатели учились локализовать очаги птичьего гриппа

Такое учение в Ленинском районе столицы прошло впервые. Спасатели в спецодежде с необходимым оборудованием провели дезинфекцию предполагаемого очага заражения.Затем птиц в термосумках доставили в лабораторию, где уже через 24 часа были получены результаты анализов. Совместные рейды столичных ветслужб и спасателей сейчас проходят часто. Бдительные граждане сообщают об обнаружении мертвых птиц практически ежедневно. Только с начала года было исследовано более двухсот мертвых птиц - вирус птичьего гриппа не обнаружен.