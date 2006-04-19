Когда равный обучает равного

Представители Академии управления при Президенте Республики Беларусь, студенты Белорусского Государственного Педагогического Университета и социальные работники 18 апреля обсудили вопросы наркомании и алкоголизма среди так называемых <трудных> подростков.Результаты анонимного анкетирования среди девушек-подростков учреждения образования закрытого типа неутешительные: 65% воспитанниц признались, что часто употребляли спиртное, 50% - пробовали наркотики. Опыт показывает, что в таких случаях эффективны тренинги по принципу <равный обучает равного>, когда справиться с проблемой помогают сверстники. Отвлечь подростков от экспериментов со своим здоровьем помогают и летние лагеря на базе воинских частей.