Чернобыльская трагедия в фотографиях

По линии чернобыльского сотрудничества Беларусь в прошлом году получила безвозмездную помощь на сумму около $70 млн. Более 50 тыс. белорусских детей отдохнули и оздоровились за рубежом.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Герасименко, открывая в белорусском внешнеполитическом ведомстве фотовыставку "20 лет противостояния чернобыльской катастрофе".

Экспозиция ее включает 30 фоторабот из архива Белорусского телеграфного агентства, повествующих о последствиях крупнейшей техногенной катастрофы ХХ века, постчернобыльской жизни белорусов, а также знаковых моментах сотрудничества республики с мировым сообществом по чернобыльской проблематике.

По словам Александра Герасименко, сегодня ни у кого не возникает сомнений в том, что Беларусь больше других пострадала от аварии на ЧАЭС, и ликвидация последствий катастрофы требует от страны больших усилий, значительных финансовых средств. "При этом надо понимать, что нам одним не под силу справиться с трагедией мирового масштаба. Поэтому Беларусь активно выступает за развитие международного сотрудничества, она стала инициатором принятия ряда чернобыльских резолюций ООН", - добавил он.

А 28 апреля по инициативе Республики Беларусь в Нью-Йорке состоится специальное заседание 60-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, посвященное 20-летию аварии на ЧАЭС.