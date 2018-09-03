Психолог, психотерапевт или психиатр? 3 совета, кого и как выбрать

Психическое здоровье – залог гармоничной личности! А с любыми эмоциональными качелями обещает совладать психолог. Залечить свои сердечные раны на сеансах однажды решилась и Алина. Но её горький опыт чуть было не нанёс новую психологическую травму. Девушка выворачивала себя наизнанку перед нерадивым психологом долгие месяцы, а облегчение всё не наступало. Алина Дашкевич:

Некоторое время назад у меня были проблемы с родителями, и я решила обратиться к психологу. Наши милые беседы продолжались около полугода, но решения она никакого не предлагала. Она говорила: приходи ещё на следующий сеанс. В итоге я решила расторгнуть договор, потому что просто деньги уходили, а никакого решения не давалось.

Излить душу за деньги сегодня можно «на раз-два». Интернет пестрит предложениями. Определившись с «целителем», вы даёте ему карт-бланш без каких-либо гарантий. Поэтому так важно доверить свою тонкую душевную организацию профессионалу. А выбирают его чаще, полагаясь на интуицию и внутренние ощущения, нежели на опыт и стаж практики. Марина Прохорова, психолог:

Часто обращаются студенты сейчас и, естественно, они идут к людям им понятным, молодым, но в то же время мать троих детей или женщина сорока лет обратится, конечно же, к человеку, который ей понятен.

Следует разграничить полномочия. Есть три типа специалистов: психолог, психотерапевт и психиатр, услуги которых оплачиваются по-разному, а навыки подкреплены разным уровнем образования. Марина Прохорова:

Психолог — это человек, получивший высшее психологическое образование. Если мы уже говорим про психотерапию, то это человек, который обучился конкретному методу психотерапии, например, гештальт-терапия. Что касается психиатра, то это человек, который имеет медицинское образование. Он лечит людей медикаментозно. Если вы испытываете сильное волнение перед поступлением, то здесь вам поможет психотерапевт, а если вас уже преследуют навязчивые состояния, панические атаки, в таком случае следует обратиться к психиатру.

Помните, ни один из них не даст вам рецепта счастья. Однако каждый обязан предложить траекторию решения вашей проблемы. Марина Прохорова:

Если вдруг психолог или психотерапевт начинают вам обещать,что ваша проблема решится очень быстро, то это, конечно, такой сомнительный момент, потому что одной встречи недостаточно. Часто может случаться так, что психолог, психотерапевт, наоборот, ориентируют вас на очень длительную работу.