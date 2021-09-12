В очередной раз подтвердил статус лидера. В Гомеле открылся тысячный магазин «Евроопт»

Новости Беларуси. В большой семье «Евроопт» пополнение. Крупнейший белорусский ритейлер открыл свой тысячный магазин в стране и в очередной раз подтвердил статус лидера на рынке розничной торговли, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юбилейным стал новенький магазин формата «маркет» в Гомеле на улице 60 лет СССР, 8-1а. И это по-настоящему важное событие не только для компании, но и для покупателей. Широкий выбор качественных товаров, низкие цены и современный сервис – как раз то, за что ценят торговую сеть «Евроопт». Добро пожаловать за покупками!

Друзья, через несколько минут мы пригласим вас в магазин.

500 «квадратов» площади и почти 8 000 товарных позиций – тысячный магазин «Евроопт» распахнул свои двери для покупателей. Торговый объект находится в Гомеле и отвечает всем стандартам компании, от дизайна и сервиса до ассортимента и цен. Для удобства покупателей шесть обычных касс и три кассы самообслуживания.

Виктор Качан, покупатель:

Выбор хороший, расположение товаров хорошее, удачное. Радует хороший ассортимент, качество продуктов. В общем, меня полностью устраивает.

Новый «Евроопт» – это возможность купить все необходимое в одном месте: от молочных продуктов, мяса и рыбы до овощей, фруктов, косметики и промышленных товаров. Продуманный ассортимент дополнен новыми сервисами. Есть отдел с натуральной фермерской продукцией. Тем, кто следит за здоровьем, понравится секция здорового питания. А еще можно заказать горячую пиццу и свежие суши, а также сэкономить время на кухне благодаря большому выбору кулинарных изделий и свежей выпечки.

Егор Хрусталев, руководитель пресс-службы торговой сети «Евроопт»:

Каждый наш сотрудник и каждый покупатель – члены большой семьи «Евроопт». Ежедневно в наших магазинах делают покупки более миллиона жителей нашей страны. И, благодаря их выбору, сегодня мы открываем наш тысячный магазин. Это не только приятные эмоции от выгодных покупок, но и налоги для местной экономики, много-много рабочих мест в городах и селах. Мы благодарны нашим покупателям за их доверие. И будем делать все возможное для того, чтобы всегда предоставить широкий выбор товаров по выгодным ценам и самый современный сервис.

И главное – нужные товары можно купить по максимально выгодной цене. В магазине действуют крупные и популярные акции торговой сети. Покупателей также ждет игра «Удача в придачу!», где разыгрываются квартиры, машины и солидные суммы. Покупатели – неотъемлемая часть семьи «Евроопт», поэтому в магазинах компании каждый найдет что-то себе по душе.

Сегодня магазины «Евроопт», «Хит!» и «Грошык» работают во всех областях Беларуси – в более чем 330 городах и селах. Только в Гомельской области их уже больше 100. Форматы на любой вкус: от минимаркетов до гипермаркетов, от жестких дискаунтеров до праймов. К тому же, открывая новые точки, «Евроопт» делает весомый вклад в развитие местной торговли, создавая здоровую конкуренцию и по качеству работы, и по ассортименту, и по ценовой политике. Покупатель только в выигрыше.

Александр Качан, начальник главного управления торговли и услуг Гомельского облисполкома:

На розничном рынке компания «Евроторг» уже заняла позицию лидера по многим положениям. Наверное, именно сетевой формат и, я бы сказал, наш народный и наш национальный формат сетевых объектов начал развитие именно с «Евроторгов». В каждом районе функционируют объекты, которые достаточно узнаваемы нашими покупателями. По сравнению со многими субъектами, с которыми мы работаем, компания очень строго, ответственно, пристально следит за соблюдением законодательства, соблюдением прав потребителей, обеспечением насыщенности потребительского рынка. Но при этом сохраняется большой потенциал для работы с нашими предприятиями, производителями, в том числе местными.

Большая семья «Евроопт» – это не просто признание со стороны покупателей. В первую очередь это надежность. По сути, создан новый современный стиль розничной торговли. Люди знают, что каждый день, невзирая на выходные и праздничные дни, без обеда и перерывов, с раннего утра и до позднего вечера они могут приобрести все, что нужно для ежедневного использования. Без сбоев и долгого ожидания.

Сергей Андреев, заместитель председателя Гомельского горисполкома:

Самое важное – это коллектив, достойная работа, вежливое, доброжелательное отношение к покупателю. Доля сети «Евроопт» в Гомеле самая большая. Уже во всех районах нашего города есть магазины «Евроопт», потому что были обращения от жителей города несколько лет назад. Спасибо сети, она очень активно развивается, и теперь во всех районах города есть магазины.

Открытие тысячного магазина и подарки для первой тысячи покупателей. Далее – пожалуй, самая яркая часть программы: большое праздничное шоу под открытым небом для взрослых и детей. Розыгрыш вкусных призов и сертификатов на покупки в «Евроопт».

А еще дегустации, мастер-классы, конкурсы, фотозона, выступление яркого кавер-бэнда и – мечта каждого ребенка – фирменный герой «Евроопт» из игры «Арена» (второй сезон) – робот «Е-трон». Словом, атмосфера настоящего семейного праздника, где каждый чувствовал себя как дома.