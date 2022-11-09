Прыгнуть со скалы на велосипеде? Триал-байкер Фабио Вибмер снова показывает экстремальные трюки

Новости Франции. Головокружительное видео из Франции. Триал-байкер Фабио Вибмер преодолел очередной барьер в создании вирусных роликов со своим катанием на маунтинбайке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прыгать вниз по лестнице, делать сальто назад или летать и петлять, как на вертолете. В общем, целый набор трюков, бросающих вызов гравитации.

Эти трюки экстремал проделал после того, как некоторое время провел в больнице со сломанной ключицей. К моменту неудачного падения небезопасная езда сделала смельчака миллионером.