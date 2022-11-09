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Прыгнуть со скалы на велосипеде? Триал-байкер Фабио Вибмер снова показывает экстремальные трюки

09 ноября 2022 08:41
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Новости Франции. Головокружительное видео из Франции. Триал-байкер Фабио Вибмер преодолел очередной барьер в создании вирусных роликов со своим катанием на маунтинбайке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Прыгнуть со скалы на велосипеде? Триал-байкер Фабио Вибмер снова показывает экстремальные трюки-1

Прыгать вниз по лестнице, делать сальто назад или летать и петлять, как на вертолете. В общем, целый набор трюков, бросающих вызов гравитации.  

Прыгнуть со скалы на велосипеде? Триал-байкер Фабио Вибмер снова показывает экстремальные трюки-4

Эти трюки экстремал проделал после того, как некоторое время провел в больнице со сломанной ключицей. К моменту неудачного падения небезопасная езда сделала смельчака миллионером.  

Прыгнуть со скалы на велосипеде? Триал-байкер Фабио Вибмер снова показывает экстремальные трюки-7

На своих страницах в социальных сетях, помимо демонстрации вело-безумия, он рассказывает, как важно найти свое дело, работать с творческим порывом и никогда не сдаваться.  

# Экстрим # общество # Фабио Вибмер # Фотофакт

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