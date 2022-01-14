«Прятали в годы войны еврейских детей-сирот в картофельной ботве». Как в детдоме №3 уже 80 лет опекают малышей?

Детскому дому № 3 Минска – 80. Прекрасная дата, но что стоит за этой красивой цифрой? Ежедневный кропотливый труд педагогов, невероятная ответственность за тысячи детских судеб и трепетная память о героях-коллегах, которые в годы войны со всей любовью и отвагой жертвовали своими жизнями ради счастливого будущего сотни малышей.

Таисия Кузнецова, директор детского дома № 3:

Я сама работала в группе с помощником воспитателя Величко Анной Николаевной, которая рассказывала мне, как в годы войны они прятали в картофельной ботве еврейских детей-сирот. Рассказывала, как питались эти дети. Но они смогли всем этим детям спасти жизнь.

Со времен Великой Отечественной войны прошло много лет, а педагоги детского дома с особой чуткостью и профессионализмом продолжают писать свою непростую, но такую трогательную историю.

Лариса Волкова, председатель Минской городской организации Белорусского профсоюза работников образования и науки:

Всю историю детского дома делают люди яркие, небезразличные, очень трогательные. Здесь нужно быть и мамой, и папой, поэтому все то, что создано, мы ценим, бережем. И нам всем нужно беречь и знать, что есть такие дети и нужно вырабатывать в себе правильное отношение и ответственность за эти детские судьбы.

Все воспитанники детского дома уникальны по-своему, найти подход к каждому – самая важная миссия. Увидеть счастливую улыбку и задорный огонек в глазах ребенка – это главная награда.

Наталья Хорова, педагог-психолог:

Все дети разные, большинство детей – это мальчишки разного возраста. Есть дошкольники, есть школьники. Мы выполняем такую же задачу, какую выполняет дома семья. Это собрать в школу, отвести в школу, забрать ребенка, сделать с ним уроки, приготовить на завтра одежду, накормить, развеселить, развлечь.

Круглая дата – большие победы. Найти повод для гордости в этих стенах не составит труда. Только за последние 30 лет сотни малышей смогли осуществить самые заветные желания.