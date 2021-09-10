300 килограммов аммиака чуть не попало в атмосферу. В Гомеле на предприятии прошли учения МЧС

Новости Беларуси. Единый день безопасности. В Гомеле на учениях ликвидировали утечку смертельно опасного вещества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По тактическому замыслу, в помещении компрессорного цеха предприятия «Милкавита» в результате физического износа трубопровода высокого давления произошел выход аммиака.

В атмосферу могло попасть до 300 килограммов опасного вещества. Насколько реальна угроза, на себе почувствовали сотрудники предприятия, принявшие участие в учениях.

Артем Цыганок, начальник отдела охраны труда, промышленной и экологической безопасности ОАО «Милкавита»:

Современное производство – это не то, что было 20-30 лет назад. Мир не стоит на месте, мы не стоим на месте. Безопасности уделяется очень большое внимание. Да и вообще, современный наш компрессорный цех модернизирован, у нас очень много систем безопасности: автоматическая система подавления паров аммиака, пожаротушения имеется, пожарная автоматика. Такие учения проводятся периодически, мы внутри своего предприятия тоже раз в квартал проводим со своими звеньями. Это большой полезный опыт.

В ходе учений задействовали 12 единиц основных и специальных пожарных автомобилей, а также аварийные и экстренные службы города.

Ксения Шингирей, официальный представитель Гомельского областного управления МЧС:

Цель этих учений – развитие тактического мышления у руководящего состава по ликвидации и руководству всеми действиями на особо опасных объектах. А также проверка боеготовности спасателей Гомельского гарнизона в случае работы на таких объектах. Ну и, конечно, взаимодействие с аварийными и экстренными службами объекта и города.

Стоит отметить, что учения прошли на высоком уровне. Было проведено взаимодействие со всеми экстренными службами, все сработали на отлично. Можно сказать, что в случае возникновения такого рода чрезвычайной ситуации данные субъекты сработают в нужном направлении.