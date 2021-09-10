«Когда пускаешь ракету, просто незабываемые ощущения». Гродненские зенитчики вернулись в Беларусь с учений

Новости Беларуси. Гродненские зенитчики вернулись с российского полигона Ашулук с оценкой «отлично». Рано утром 10 сентября военных на железнодорожной платформе торжественно встречали с оркестром и караваем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Практически месяц личный состав 1-го зенитного ракетного полка пробыл в России. По железной дороге (это больше 2 000 километров) доставляли и технику, в том числе зенитно-ракетный комплекс С-300.

На полигоне Ашулук наши военные участвовали в тактическом учении с зенитно-ракетными войсками с боевой стрельбой в сложной мишенной обстановке.

Сразу после него высокие результаты точности показали на коалиционном учении «Боевое содружество-2021» – все ракеты вошли в цель, к тому же это была возможность поработать плечом к плечу с российскими и киргизскими военнослужащими. Для некоторых гродненских зенитчиков учения стали «боевым крещением».

Никита Содаль, начальник расчета отделения боевого управления 1-го зенитного ракетного полка:

Я на полигоне Ашулук Российской Федерации в первый раз. Это были первые мои такие незабываемые впечатления. Мне очень понравилось. Тот самый момент, когда пускаешь ракету, просто незабываемые ощущения. Всего за Ашулук я пустил четыре ракеты, а это не всем удается – столько ракет за один раз пустить. Как выглядит боевой пуск ракеты из ЗРК? Кадры с учений на полигоне Ашулук смотрите здесь.

Дмитрий Панин, командир 1-го зенитного ракетного полка:

Прошли тяжелые испытания не только длинной дорогой и тяжелой мишенной обстановкой, но и тяжелой погодой – в день разгрузки было 47 градусов, нетипично для нашей Беларуси. Личный состав с достоинством и с честью выдержал все испытания, очень благодарен всем. Полк вернулся с оценкой «отлично», все мишени поражены, министр обороны дал высокую оценку.

По возвращении домой 1-й зенитный ракетный полк продолжит нести охрану воздушных рубежей Гродно. А также приступит к выполнению задач в рамках совместного белорусско-российского учения «Запад-2021».