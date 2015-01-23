Прямые телефонные линии с руководителями городских и районных администраций будут работать 24 января с 9 утра

Новости Беларуси. Чиновники на связи. Прямые телефонные линии завтра вновь будут организованы по всей страны. На связи с населением главы регионов, руководители городских и районных администраций.

Таким образом, чтобы рассказать о своих проблемах, жителям деревень или отдаленных городов не придется ехать в область. Звонки будут принимать на местах. Ведь большинство спорных вопросов можно решить еще на начальном этапе.

Первая половина выходного дня – с 9 утра и до полудня – выбрана для удобства граждан, когда большинство из них находятся дома и могут спокойно дозвониться и задать свои вопросы представителям власти.

Жанна Бизня, председатель Улуковского сельского совета депутатов (Гомельская область):

Прямые горячие телефонные линии по субботам - это одна из новых форм работы, которая, на мой взгляд, позволит разгрузить вышестоящие инстанции. И позволит нам решить проблемы наших жителей наиболее оперативно на нашем уровне.