Прямой эфир

Прямые телефонные линии с руководителями городских и районных администраций будут работать 24 января с 9 утра

23 января 2015 08:11
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Новости Беларуси. Чиновники на связи. Прямые телефонные линии завтра вновь будут организованы по всей страны. На связи с населением главы регионов, руководители городских и районных администраций.

Таким образом, чтобы рассказать о своих проблемах, жителям деревень или отдаленных городов не придется ехать в область. Звонки будут принимать на местах. Ведь большинство спорных вопросов можно решить еще на начальном этапе. 

Первая половина выходного дня с 9 утра и до полудня выбрана для удобства граждан, когда большинство из них находятся дома и могут спокойно дозвониться и задать свои вопросы представителям власти.

Жанна Бизня, председатель Улуковского сельского совета депутатов (Гомельская область):
Прямые горячие телефонные линии по субботам - это одна из новых форм работы, которая, на мой взгляд, позволит разгрузить вышестоящие инстанции. И позволит нам решить проблемы наших жителей наиболее оперативно на нашем уровне.

# общество # Прием граждан # Жанна Бизня

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