Прямые линии с администрацией: обращений становится меньше

Новости Беларуси. По всей стране 18 февраля состоялись прямые телефонные линии. Субботней возможностью решить житейские проблемы одним звонком воспользовались сотни человек. На связь вышли руководители администраций и исполкомов.
Специалисты отмечают: обращений становятся меньше, а проблемные вопросы чаще носят сезонный характер.
Сказывается и специфика того или иного региона.
Сергей Белоголов, управляющий делами Шумилинского райисполкома:
Расположение между двумя крупными городами – Витебск, Полоцк – очень много дачных участков. Во время прямых линий люди из Полоцка, из Витебска могут сделать звонок к руководству райисполкома и решить вопросы по каким-то своим, в том числе земельным участкам, не приезжая в район.
Не остаются в стороне и проблемы местного населения.
В Шумилинский райисполком 18 февраля обратились 4 человека, двое с благодарностью.
Среди них – Людмила Ястребова. От всех пассажиров общественного транспорта, которые выезжают из агрогородка Светлосельский в сторону Полоцка, она сказала «спасибо» за решение важного для них вопроса.
Людмила Ястребова, житель Шумилино:
С просьбой об установке этого автопавильона мы обратились к местной власти. Сюда приезжают и доктора, которые работают в центральной районной больнице, и пациенты. Рядом находится детский сад Светлосельский и много учреждений, в который как сюда приезжают, так и уезжают.
Так что спасибо огромное.
Благодаря такому диалогу власти с жителями страны белорусы могут решить волнующие их вопросы, а чиновники – оперативно узнавать о проблемах на местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.