Бесплатно сходить на концерт Валерии и Колдуна: «Евроопт» подарил 11 тысяч билетов

Новости Беларуси. «Евроопт» продолжает раздавать призы! Народная игра «Удача в придачу» подарила своим активным участникам билеты на концерт Дмитрия Колдуна и Валерии. Бесплатные пригласительные получили более 11 тысяч покупателей. О том, что удача любит настойчивых, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Призеры:

Это первый выигрыш за все время участия в игре.

Когда мне позвонили из «Евроопта» и сказали, что я выиграла билет, я очень сильно обрадовалась.

Я очень рад, что попал на концерт. Наконец-то увижу Колдуна, Валерию.

Мы часто покупаем продукты в «Евроопте». Нам без труда удалось выиграть этот билет.

Минск арена. Аншлаг. Более 11 тысяч человек – это те, кто собирают десятки игровых кодов в игре «Удача в придачу!» и настойчиво ищут встречу с фортуной. И находят.

Для них на самой большой концертной площадке страны народная артистка Валерия, Дмитрий Колдун и Президентский оркестр.

С той же программой, что и в королевском «Альберт-холле» Лондона. «Минск-арена» встречает народную бурными овациями. Наверняка аплодируют и те, кто с легкой руки Валерии стал обладателем подарков от «Евроопт».

Валерия, народная артистка (Россия):

Я своими глазами сегодня видела, как выпадают эти числа, как все обрабатывается, эти данные. Это абсолютно прозрачная история. Я вообще совершенно в восторге от этой идеи.

Дмитрий Колдун, певец:

Это прекрасная возможность что-то выиграть. Я испытал зависть, когда вытаскивал для кого-то машины. Думал: кто бы для меня машину вытащил.

Они специально приехали выступить для самых активных покупателей популярной торговой сети, а так же посетителей интернет-гипермаркетов «Е-доставка» и «ГиперМолл».

Андрей Зубков, председатель совета директоров сети магазинов «Евроопт»:

Нам было приятно сделать какой-то сюрприз для наших самых лояльных и активных покупателей. А «Удача в придачу» будет продолжена, и ее участников ждут приятные и неожиданные сюрпризы.

Впрочем, уже начался 27 тур.