Антитеррористический комплекс и огнестойкая пропитка: форум «Наука молодежи – будущее Беларуси»

Новости Беларуси. В Год науки с новыми идеями. Форум под названием «Наука молодежи – будущее Беларуси» удивил почетных гостей. Молодым ученым пришлось зажигать в прямом смысле слова. Правда для того, чтобы показать, как их инновационные пропитки для тканей противостоят огню.

Среди проектов есть и антитеррористический комплекс,

который поможет в случае угрозы взрыва предотвратить или снизить ущерб для здоровья людей.

А также 3D-принтер с каркасом из старых парт.

Заинтересовал и портативный металоисткатель – изобретение 16-летнего Евгения. Он значительно меньше по размеру уже существующих аналогов и сможет помогать решать задачи с ювелирной точностью.

Евгений Шаповал, студент Минского городского колледжа электроники:

Была разработана своя технология, очень простая и быстрая по сравнению с другими аналогами. В итоге у нас получился маленький и удобный робот на универсальной плате.

Среди проектов были и автоматы для продажи билетов и прокладывания маршрутов пассажирского транспорта, которые смогут заменить киоски Минсктранса. Вниманием молодые умы не обделили и людей с ограниченными возможностями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.