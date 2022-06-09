Прямой эфир

«Ожидает сюрприз наших минчан и гостей». Где пройдут праздничные торжества ко Дню России?

09 июня 2022 07:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске пройдут праздничные торжества ко Дню России. Центральным местом станет площадка у Дворца спорта. 11 июня минчан и гостей столицы ждет большой концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ожидает сюрприз наших минчан и гостей». Где пройдут праздничные торжества ко Дню России?-1

Народные гулянья пройдут и в других столичных локациях. Так, в Верхнем городе можно будет увидеть выступления творческих и народных коллективов, представителей российской диаспоры. Такие праздничные мероприятия проходят в Минске каждый год и пользуются популярностью.

«Ожидает сюрприз наших минчан и гостей». Где пройдут праздничные торжества ко Дню России?-4

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Мы увидим выступления народных коллективов, творческих коллективов российской эстрады. Ну и, конечно же, со слов посольства Российской Федерации в Республике Беларусь, ожидает сюрприз наших минчан и гостей нашей столицы – это звезды российской эстрады. В театральном дворике, в гостинице «Монастырской» нас порадуют студенты «Щукинки», где мы увидим их театральное выступление.

«Ожидает сюрприз наших минчан и гостей». Где пройдут праздничные торжества ко Дню России?-7

Отметим, что помимо укрепления культурных связей Беларусь и Россия расширяют сотрудничество в экономике, образовании, здравоохранении, реализуют множество отраслевых союзных программ.

11 июня в Минске можно будет бесплатно послушать Газманова, Ваенгу и Буйнова. Читайте здесь.

# Праздники # общество # Виталий Брель # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Передовая техника и новые научные разработки. Масштабная выставка «Белагро-2022» продолжает свою работу
09 июня 2022 07:17

Передовая техника и новые научные разработки. Масштабная выставка «Белагро-2022» продолжает свою работу

До +32°С. Жёлтый уровень опасности объявлен в Беларуси
09 июня 2022 06:49

До +32°С. Жёлтый уровень опасности объявлен в Беларуси

10 июня в школах Беларуси пройдут выпускные вечера
09 июня 2022 06:35

10 июня в школах Беларуси пройдут выпускные вечера