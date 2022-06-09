«Ожидает сюрприз наших минчан и гостей». Где пройдут праздничные торжества ко Дню России?

Новости Беларуси. В Минске пройдут праздничные торжества ко Дню России. Центральным местом станет площадка у Дворца спорта. 11 июня минчан и гостей столицы ждет большой концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Народные гулянья пройдут и в других столичных локациях. Так, в Верхнем городе можно будет увидеть выступления творческих и народных коллективов, представителей российской диаспоры. Такие праздничные мероприятия проходят в Минске каждый год и пользуются популярностью.

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Мы увидим выступления народных коллективов, творческих коллективов российской эстрады. Ну и, конечно же, со слов посольства Российской Федерации в Республике Беларусь, ожидает сюрприз наших минчан и гостей нашей столицы – это звезды российской эстрады. В театральном дворике, в гостинице «Монастырской» нас порадуют студенты «Щукинки», где мы увидим их театральное выступление.