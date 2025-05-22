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В Минске снизилось общее количество пожаров

22 мая 2025 18:18
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Неосторожное обращение с огнем – основная причина пожаров в жилфонде столицы. Этот вопрос обсудили на совещании в Мингорисполкоме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске снизилось общее количество пожаров-2

В городе снижается общее количество пожаров, но растет число погибших и травмированных. С начала 2025 года огонь унес жизни 10 человек. Поэтому особый акцент на профилактику. Реализуются различные мероприятия, в том числе республиканские акции «За безопасность вместе» и «Дом без пожара».

В Минске снизилось общее количество пожаров-4

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:
Мы активизируем работу по посещению одиноких, одиноко проживающих граждан, окажем возможные помощь и содействие там, где это нужно, в том числе и по установке автономных пожарных извещателей.

Еще одна мера, которая, по нашему мнению, будет способствовать совершенствованию профилактической работы, это внедрение программного комплекса «Интерком», который уже в качестве пилотного проекта работает в ряде областей нашей республики. Он объединяет деятельность всех субъектов профилактики, позволяет в единой системе отслеживать качество и эффективность этой работы и анализировать ее результаты. Дальше будет приниматься решение о возможности его внедрения во всех районах города Минска.

За четыре месяца 2025 года в Минске произошло более 100 пожаров. Количество возгораний выросло в Заводском и Первомайском районах.

# МЧС Беларуси # Пожар

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