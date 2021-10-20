Прямой эфир

«Проводятся работы по уборке мемориальных комплексов». Что ещё делают в месяц по наведению порядка в Жодино?

20 октября 2021 14:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Традиционный осенний месяц по наведению порядка прошел в Жодино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

«Проводятся работы по уборке мемориальных комплексов». Что ещё делают в месяц по наведению порядка в Жодино?-1

Высажено более 110 деревьев и 1 900 кустарников. Активное участие в благоустройстве приняли трудовые коллективы, школьники, активисты общественных объединений. Кроме деревьев и кустарников появились яркие цветники, установили малые архитектурные формы.  

«Проводятся работы по уборке мемориальных комплексов». Что ещё делают в месяц по наведению порядка в Жодино?-4

Дмитрий Стрижанец, начальник цеха объектов благоустройства ЖКХ Жодино:  
Теперь проводятся работы по уборке мемориальных комплексов, и в ближайшее время перейдем на уборку дворовых территорий. Ведутся работы по обрезке деревьев и кустарников. На данный момент на четыре дерева удалено одно. Пострижено 860 метров живой изгороди, проведена обрезка 85 кустарников.  

«Проводятся работы по уборке мемориальных комплексов». Что ещё делают в месяц по наведению порядка в Жодино?-7

Работы по наведению порядка продолжаются. Сейчас основные силы направлены на уборку листвы. В ближайшее время приступят к благоустройству придомовых территорий.  

# Озеленение # общество # Дмитрий Стрижанец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«И вправо, и в ногу, и куда угодно уколемся». Лукашенко готов привиться белорусской вакциной
20 октября 2021 13:44

«И вправо, и в ногу, и куда угодно уколемся». Лукашенко готов привиться белорусской вакциной

«Мы устраивали парковку для телефонов». Психолог рассказала, как можно ограничить детей от использования гаджетов
20 октября 2021 13:33

«Мы устраивали парковку для телефонов». Психолог рассказала, как можно ограничить детей от использования гаджетов

«Мы обе на одной волне». Мама рассказала, почему гаджеты помогают в воспитании детей
20 октября 2021 13:27

«Мы обе на одной волне». Мама рассказала, почему гаджеты помогают в воспитании детей