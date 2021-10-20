«Проводятся работы по уборке мемориальных комплексов». Что ещё делают в месяц по наведению порядка в Жодино?

Новости Беларуси. Традиционный осенний месяц по наведению порядка прошел в Жодино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Высажено более 110 деревьев и 1 900 кустарников. Активное участие в благоустройстве приняли трудовые коллективы, школьники, активисты общественных объединений. Кроме деревьев и кустарников появились яркие цветники, установили малые архитектурные формы.

Дмитрий Стрижанец, начальник цеха объектов благоустройства ЖКХ Жодино:

Теперь проводятся работы по уборке мемориальных комплексов, и в ближайшее время перейдем на уборку дворовых территорий. Ведутся работы по обрезке деревьев и кустарников. На данный момент на четыре дерева удалено одно. Пострижено 860 метров живой изгороди, проведена обрезка 85 кустарников.