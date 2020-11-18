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«Проверьте на следующий день затяжку колёс». Что нужно учитывать, когда меняешь летнюю резину на зимнюю

18 ноября 2020 20:04
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Новости Беларуси. Этой ночью синоптики прогнозируют в Беларуси до минус четырех. Добавьте немного влаги, и дороги превращаются в каток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Проверьте на следующий день затяжку колёс». Что нужно учитывать, когда меняешь летнюю резину на зимнюю-1

Такая метаморфоза для многих автомобилистов как всегда окажется сюрпризом. Чтобы не оказаться в их числе, лучше уже переобуть своих железных коней.

Как правильно подготовить автомобиль к холодному сезону и где еще не обойтись без зимней прокачки, расскажет Вероника Кудринецкая.

«Проверьте на следующий день затяжку колёс». Что нужно учитывать, когда меняешь летнюю резину на зимнюю-4

Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Этот звук автомобилисты слышат минимум два раза в год. Как раз сейчас наступает момент, когда нужно позаботиться о безопасности на дороге. Не только своей, но и окружающих.

«Проверьте на следующий день затяжку колёс». Что нужно учитывать, когда меняешь летнюю резину на зимнюю-7

Лучший тюнинг для машин – установка зимних шин. С 1 декабря по 1 марта необходимо двигаться по транспортным артериям страны на соответствующей холодному сезону резине. Затягивать с переобувкой не стоит, иначе можно столкнуться не только с коллапсом на проезжей части, но и с большими очередями на шиномонтаже.

«Проверьте на следующий день затяжку колёс». Что нужно учитывать, когда меняешь летнюю резину на зимнюю-10

Андрей Лавринович, начальник участка автосервиса:
Для того чтобы сделать шиномонтаж на сервисе, необходимо от 40 минут до 1,5 часа. Вы должны проверить уровни всех жидкостей, проверить жидкости, которые могут замерзнуть.

«Проверьте на следующий день затяжку колёс». Что нужно учитывать, когда меняешь летнюю резину на зимнюю-13

Позаботиться нужно не только о смене авторезины, но и ее состоянии. Проверьте покрышки на изношенность перед тем, как их установить. Стоит обратить внимание на год выпуска шин. У них, как и у любого продукта, есть срок годности. Разные производители дают от 4 до 7 лет. На изделии есть маркировка. Первые две цифры обозначают месяц, две последние – год.

«Проверьте на следующий день затяжку колёс». Что нужно учитывать, когда меняешь летнюю резину на зимнюю-16

Игорь Сигневич, владелец магазина автомобильных шин:
На ней обязательно должны быть снежинка и скала. На пике скалы тоже есть обозначение снежинки. Ну, и традиционная надпись м+с. Разрешается эксплуатировать шину, если остаточная высота протектора не менее 4 миллиметров.

«Проверьте на следующий день затяжку колёс». Что нужно учитывать, когда меняешь летнюю резину на зимнюю-19

Борис Саенко – образцовый водитель со стажем. Вчера пошел снег, а сегодня утром мужчина уже на пороге шиномонтажа. Вопрос смены покрышек – дело ответственное. За долгие годы вождения усвоил для себя несколько важных правил.

«Проверьте на следующий день затяжку колёс». Что нужно учитывать, когда меняешь летнюю резину на зимнюю-22

Борис Саенко, автолюбитель:
Всесезонной резины не бывает, к сожалению, как бы мы ни хотели увидеть это у себя на автомобиле. Есть зимняя, есть летняя. Очень часто я вижу в эти сезоны автомобили, которые ездят на подспущенных колесах. Не поленитесь через неделю, через четыре-пять дней после шиномонтажа проверить давление во всех колесах. И еще один важный момент: проверьте на следующий день затяжку колес.

«Проверьте на следующий день затяжку колёс». Что нужно учитывать, когда меняешь летнюю резину на зимнюю-25

Как устоять на скользком льду? Плюсовая температура днем и минусовая ночью приводят к образованию ледяной корки и на тротуарах. Но городские коммунальщики готовы к зимним капризам природы.

«Проверьте на следующий день затяжку колёс». Что нужно учитывать, когда меняешь летнюю резину на зимнюю-28

Что касается песчано-соляной смеси, то в 2020 году в Беларуси ее заготовили около 240 тысяч тонн. На столичные дороги выезжает первая спецтехника. К борьбе с осадками по мере необходимости будет подключен и ручной труд.

«Проверьте на следующий день затяжку колёс». Что нужно учитывать, когда меняешь летнюю резину на зимнюю-31

Наталья Шевко, заместитель директора по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда ЖКХ № 1 Московского района Минска:
Создан аварийный запас инвентаря. На территории размещены более 700 ящиков для пескосоляной смеси. Инвентарь у нас предполагается как для работающих, так и для населения в случае выпадения обильных осадков. Уборка периодически производится в местах интенсивного движения пешеходов – это выходы из подъездов, пешеходные связи и лестницы.

«Проверьте на следующий день затяжку колёс». Что нужно учитывать, когда меняешь летнюю резину на зимнюю-34

«Соленые» дороги зимой не только в Беларуси: аналогичные смеси высыпают тоннами на автострады Швеции, Германии и России. Химические заменители используют лишь для локальной обработки: при практически равных возможностях они в разы дороже.

# Автомобили # общество # Вероника Кудринецкая # Андрей Лавринович # Игорь Сигневич # Борис Саенко # Наталья Шевко # Фотофакт

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