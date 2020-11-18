«Проверьте на следующий день затяжку колёс». Что нужно учитывать, когда меняешь летнюю резину на зимнюю

Новости Беларуси. Этой ночью синоптики прогнозируют в Беларуси до минус четырех. Добавьте немного влаги, и дороги превращаются в каток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая метаморфоза для многих автомобилистов как всегда окажется сюрпризом. Чтобы не оказаться в их числе, лучше уже переобуть своих железных коней. Как правильно подготовить автомобиль к холодному сезону и где еще не обойтись без зимней прокачки, расскажет Вероника Кудринецкая.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Этот звук автомобилисты слышат минимум два раза в год. Как раз сейчас наступает момент, когда нужно позаботиться о безопасности на дороге. Не только своей, но и окружающих.

Лучший тюнинг для машин – установка зимних шин. С 1 декабря по 1 марта необходимо двигаться по транспортным артериям страны на соответствующей холодному сезону резине. Затягивать с переобувкой не стоит, иначе можно столкнуться не только с коллапсом на проезжей части, но и с большими очередями на шиномонтаже.

Андрей Лавринович, начальник участка автосервиса:

Для того чтобы сделать шиномонтаж на сервисе, необходимо от 40 минут до 1,5 часа. Вы должны проверить уровни всех жидкостей, проверить жидкости, которые могут замерзнуть.

Позаботиться нужно не только о смене авторезины, но и ее состоянии. Проверьте покрышки на изношенность перед тем, как их установить. Стоит обратить внимание на год выпуска шин. У них, как и у любого продукта, есть срок годности. Разные производители дают от 4 до 7 лет. На изделии есть маркировка. Первые две цифры обозначают месяц, две последние – год.

Игорь Сигневич, владелец магазина автомобильных шин:

На ней обязательно должны быть снежинка и скала. На пике скалы тоже есть обозначение снежинки. Ну, и традиционная надпись м+с. Разрешается эксплуатировать шину, если остаточная высота протектора не менее 4 миллиметров.

Борис Саенко – образцовый водитель со стажем. Вчера пошел снег, а сегодня утром мужчина уже на пороге шиномонтажа. Вопрос смены покрышек – дело ответственное. За долгие годы вождения усвоил для себя несколько важных правил.

Борис Саенко, автолюбитель:

Всесезонной резины не бывает, к сожалению, как бы мы ни хотели увидеть это у себя на автомобиле. Есть зимняя, есть летняя. Очень часто я вижу в эти сезоны автомобили, которые ездят на подспущенных колесах. Не поленитесь через неделю, через четыре-пять дней после шиномонтажа проверить давление во всех колесах. И еще один важный момент: проверьте на следующий день затяжку колес.

Как устоять на скользком льду? Плюсовая температура днем и минусовая ночью приводят к образованию ледяной корки и на тротуарах. Но городские коммунальщики готовы к зимним капризам природы.

Что касается песчано-соляной смеси, то в 2020 году в Беларуси ее заготовили около 240 тысяч тонн. На столичные дороги выезжает первая спецтехника. К борьбе с осадками по мере необходимости будет подключен и ручной труд.

Наталья Шевко, заместитель директора по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда ЖКХ № 1 Московского района Минска:

Создан аварийный запас инвентаря. На территории размещены более 700 ящиков для пескосоляной смеси. Инвентарь у нас предполагается как для работающих, так и для населения в случае выпадения обильных осадков. Уборка периодически производится в местах интенсивного движения пешеходов – это выходы из подъездов, пешеходные связи и лестницы.