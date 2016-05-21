Проверить пройденное, посеять здравое, составить рецепт будущего: учитель, трактористка и пекарь готовятся к Всебелорусскому народному собранию

Ровно месяц остается до важнейшего форума страны. 22 июня откроется Всебелорусское народное собрание. По сути, оно уже началось, маховик запущен – идет выдвижение делегатов. Кто представит города и веси на высоком собрании, как происходят выборы и с каким настроением? – узнавала наш корреспондент Ольга Петрашевская.

Татьяна Захожая, тракторист-машинист:

Сейчас я как разгонюсь – только успевайте камеру принимать!

Завести разговор с ней можно лишь на громкие темы: не так-то просто перекричать шум, к которому уже привыкла опытная автоледи. Но Татьяна Владимировна тормозит все философствования на тему женщины и профессии: полевые условия, говорит, больше, чем ее стихия. Вот и о грядущей поездке на V Всебелорусское народное собрание дама и узнала здесь же, с «Беларусом» за компанию.

Татьяна Захожая, тракторист-машинист:

Ко мне приехал директор на поле, руку пожал, сказал: «Вас выбрали!» Я обыкновенный человек, простой работяга. Я привыкла в поле, вот птички и аисты со мной!

Но, к радости Татьяны Захожей, представительный форум отчасти тоже можно сравнить с полем: если посеять грамотные мысли и мнения, хлеб наверняка не подведет. И, конечно, даме интересно услышать из первых уст, какой курс и какие скорости будут актуальны для страны в ближайшие 5 лет.

Татьяна Захожая, тракторист-машинист:

Я за все болею! Чтобы хорошо жили, чтобы достойная пенсия была – мы стремимся к этому! Желание есть – и мы работаем.Чтобы мы гордились страной своей, мы и так гордимся, это наша Родина! Очень люблю с людьми разговаривать, хочу услышать разные мнения!

А мнения – это как детали у двигателя – не хватит одного, но компетентного – и может не заработать весь механизм! Но недостатка в позициях на Всебелорусском народном собрании не предвидится – около 2,5 тысяч делегатов со всей страны услышат и обсудят, как будет развиваться Беларусь до 2020-го и что, возможно, перестанет быть актуальным.

Что скажет – знает, что услышит – предполагает, а вот что наденет…Татьяна Владимировна благодарит, что спросили. За работой и забыла.

Татьяна Захожая, тракторист-машинист:

Платье постараюсь. А что можно? – Костюм? Дресс-код? Да?

Зато Елена, возможно, потому что каждый день видит перед глазами конвейер, сразу подумала, как выделиться в череде делегатов предстоящего Всебелорусского народного собрания.

Елена Рудакова, сменный мастер производственного участка Новополоцкого хлебозавода:

С мужем посовещались, решили, что поедем покупать. Так как будет жарко, хочется что-нибудь легкое, воздушное, яркое, розовенькое, как этот тортик!

Результаты выборов делегатов от региона, рассказывает виртуоз теста и корочки, были неожиданными, но от этого «вкусными» вдвойне. Ведь в форуме, который соберет представителей фактически всей Беларуси, как в выпечке: результат очень зависит от участников и их качеств.

Елена Рудакова, сменный мастер производственного участка Новополоцкого хлебозавода:

Это очень ответственный момент. Хочется оправдать доверие нашего коллектива. Меня как молодую маму очень интересуют вопросы образования, экономики. Потому что от роста экономики зависит наша зарплата, благополучие наших работников и жителей всего города.

Как тесто идей и позиций превратится в программу реального развития страны, Елена по возвращении расскажет родным и коллегам. Но до того соберет масштабную ссобойку – показать делегатам, что значит похвастаться хорошим вкусом!

Елена Рудакова, сменный мастер производственного участка Новополоцкого хлебозавода:

Поеду в Минск – планирую взять с собой, чтобы угостить всех и самой покушать!

А вот ее хлеб – цифры! Учитель математики воложинской гимназии тоже станет известной составляющей формулы Всебелорусского народного номер пять.

Ирина Уланчик, учитель математики гимназии №1 Воложина:

Было очень приятно услышать, что коллеги посчитали возможным выдвинуть меня делегатом на собрание. Конечно, очень интересно принимать участие в таком форуме. Большое чувство ответственности. (А что сын сказал, когда вы сказали: «Я еду!») «Ого!»

На масштабном съезде в формате всей страны будет и своего рода проверка пройденного материала – оценка развития Беларуси за минувшие пять лет – и задания на будущий урок новейшей истории. И для Ирины Уланчик это будет не просто поездка для галочки, а новые знания, написанные на глобальной общей доске, которые однозначно конкретно ей пригодятся на практике.

Ирина Уланчик, учитель математики гимназии №1 Воложина:

Мне ближе всего, конечно же, как будет развиваться школа. И остальное, конечно же, я ведь живу в государстве, мне интересно все, что меня окружает – и здравоохранение, и все остальные социальные процессы, которые происходят у нас в государстве. Мы очень часто думаем, что простых людей кто-то не услышал. Вот здесь будет возможность быть услышанным.

Услышать и высказаться самим будет возможность и у Елены Рудаковой с Новополоцкого хлебозавода, и у Татьяны Владимировны, покоряющей полевые просторы недалеко от Дзержинска, и у Ирины Уланчик, рассказывающей семиклассникам на этой неделе, как правильно преобразовывать математические выражения. У них и еще почти у 2,5 тысяч человек, знающих, как работают цифры, сырое приобретает форму и понимающих, что большой урожай получается из миллионов маленьких зернышек.