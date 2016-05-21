Как прошла «Телевершина-2016»: Дворец Республики и Президентский оркестр, первые эмоции победителей и сотни фото

Еще один парад профессионалов привлек внимание на этой неделе. Еще бы! Как не рассказать о себе? Лучшие телепрограммы, талантливые телеведущие получили статуэтки и дипломы Национального телевизионного конкурса «Телевершина». Алена Сырова – о том, что за кулисами и на сцене.

Вот уже двенадцатый год подряд телевизионщики всей страны весной собираются вместе, чтобы подвести итоги своей работы в медиапространстве за год. «Телевершину» не зря сравнивают с киношным «Оскаром». И дело не только в изысканности публики, количестве прессы и ярком шоу, но и в профессиональном уровне самих номинантов.

Отрадно, что церемония вновь вернулась в стены Дворца Республики. И еще более символично, что музыкальный тон телепремии задавал Президентский оркестр Республики Беларусь.

Виктор Бабарикин, художественный руководитель и главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь:

Новые аранжировки. Например, песня «Телевершина» была переделана. Очень важно, чтобы все было четко, красиво и не затянуто.

За час до разрешения главной телеинтриги года гости собрались в холле Дворца Республики на так называемую pre-party. Номинантов и членов жюри плотным кольцом окружала пресса, так что их можно было легко вычислить из толпы.

Игорь Позняк, директор дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»:

Даже те, кто съел собаку на телевидении, все равно волнуются, все равно екает сердце, когда называют его фамилию среди трех номинантов. Хорошего журналиста без честолюбия не бывает. Все хотят подняться на эту сцену и получить статуэтку.

В то время как зрители строили догадки и фантазировали о том, каким же в этом году будет формат шоу, сами организаторы загадочно улыбались и интриговали гостей еще больше.

Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Все что происходит сегодня на сцене доступно и в Интернете, и в соцсетях под #Телевершина и #интерактив. Поэтому я надеюсь, что все те люди, которые сейчас меня окружают, делятся фотографиями в Фейсбуке, в Контакте, Инстаграме и не забывают подписывать, что это «Телевершина».

Ставка на интерактив оказалась выигрышной. Социальные сети в считанные минуты заполнили сотни фото под #Телевершина. А в это время за кулисами те самые минуты имели особую ценность. За три минуты до выхода на сцену волнуются даже опытные ведущие.

Антон Мартыненко, телеведущий:

Конечно, очень страшный, очень волнительный момент. Но и самый приятный, если честно. Первый выход он всегда такой!

25 номинаций, среди которых и главный «Оскар» отечественной телеиндустрии, и 6 специальных призов. Профессиональное жюри отсмотрело порядка трех сотен работ.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Я хотела бы, чтобы наше телевидение всегда стремилось к вершине – в технологиях, в программах, которые нацелены на очень серьезный взгляд и на экономику, и на политику. И чтобы еще больше уделяли внимание формированию мировоззрения подрастающего поколения.

Довольно динамично развиваются и региональные СМИ. Кстати, статуэтка за «Лучшую информационную программу регионального телевидения» получила «Телекомпания «Шклов» за программу «Итоги».



Александр Ефремов, сопредседатель жюри XII Национального телевизионного конкурса «Телевершина»:

Очень серьезно развивается телевидение провинциальных городов. Появляется то, что становится интересным не только самим телевизионщикам, но и аудитории, то, что интересно, нужно и важно.

2015-ый год был насыщенным на политические события в Беларуси и за её пределами, потому совсем неудивительно, что большинства наград удостоились те из журналистов, которые 24 часа в сутки 7 дней в неделю держат руку на пульсе мировых новостей.

Вячеслав Булацкий, член жюри, XII Национального телевизионного конкурса «Телевершина»:

Этот год был особенным для нашего телевидения. Были значимые общественно-политические события. И, конечно же, все творческие силы телеканалов были сосредоточены на этом виде вещания, на создании такого рода передач. Надо сказать, что все каналы справились с этой задачей просто великолепно.

Первая номинация и первая бронзовая статуэтка за «Лучшую ежедневную информационную программу» отправилась в коллекцию СТВ.

Настоящая борьба развернулась в номинациях «Лучший репортер» и «Лучший сценарий». Кстати, «Телевершину» за лучший документальный фильм получило ВоенТВ. Свои эмоции лауреаты не скрывали ни на сцене, ни за ее пределами.

Алена Сырова, корреспондент:

В этом году организаторы 12-ой «Телевершины» поставили перед собой задачу сделать шоу максимально ярким, красочным и лаконичным. Именно поэтому лауреаты прямиком со сцены отправляются за кулисы, где их ожидают мои коллеги. И вот буквально несколько минут назад стало известно имя обладательницы титула «Лучший ведущий тематической программы», ею стала Ирина Ромбальская. Ира номинировалась в пятый раз. И пятый раз оказался счастливым. Ира, поделись с нами своими эмоциями, впечатлениями.

Ирина Ромбальская, телеведущая:

Честно, я уже не ожидала. Наверное, я когда-то давно очень хотела, но потом начала спокойно относиться. Наверное, когда отпускаешь ситуацию, оно само все-таки к тебе приходит. И вот долгожданная статуэтка в руках!

Все без исключения обладатели «Телевершины» и гости премии отправлялись в закулисное царство. Вместе с ними первые эмоции пытались запечатлеть теле- и фоторепортеры.

Екатерина Забенько, телеведущая:

Здесь, вот с этим дипломом, с «Телевершиной» сотни человек, которые отдали свою жизнь телевидению.

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

«Телевершина» – сложивший бренд, который знают многие. К ней стремятся, стремятся получить эту премию.

Гран-при 12-ой «Телевершины» в этом году удостоилась «Белтелерадиокомпания» за хроникально-документальный сериал «Беларусь XXI».

Для всех присутствующих в зале до последнего момента сохранялась интрига: кто же в следующий момент окажется на сцене «Телевершины»? Поэтому настоящим сюрпризом стало появление поющих ведущих.

«Телевершина-2016» надолго запомнится зрителям как самая яркая и лаконичная. Увидеть все своими глазами телезрители смогут уже буквально через 15 минут на кнопке «Столичного телевидения».

Олег Титков, телеведущий:

Каждая «Телевершина» особенная. Во-первых, у каждого канала есть свой подход. У каждого канала есть свой почерк, абсолютно точно узнаваемый.

Ведущие, корреспонденты, операторы, режиссеры, сценаристы, продюсеры и все те, кто ежедневно работает над идеальной телекартинкой, на один вечер покинули свои рабочие места, чтобы подняться на телеолимп и начать свой путь к уже 13-ой «Телевершине».