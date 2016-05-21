Сварка как искусство и юный дизайнер европейского уровня: белорусское профтехобразование – почему наш опыт востребован в мире

WorldSkills – реклама рабочих профессий. Мировой чемпионат или «Олимпиада для рабочих рук», под таким названием «WorldSkills Belarus – 2016» состоялся в Минске. И не случайно у нас! Поскольку Беларусь сохранила систему профтехобразования и продолжает ковать рабочие руки высокой квалификации. Рабочие в копоти и в чистых рубашках делились секретами с нашим корреспондентом Илоной Волынец.

Свой офис, просторная мастерская и сами себе начальники. Здесь братья Воронович куют свой «железный» бизнес. Непокорный металл в их руках превращается в произведения искусства. Да, несомненно – талант, но была не лишней и «корочка». Оба – квалифицированные сварщики.

Александр Воронович:

Профтехколледж дал нам фундамент. Профессии сварщика, электрика, которые получают в ПТУ и колледжах, это профессии, которые все время будут востребованы. Ты все время будешь при деньгах.

ПТУ и техникумы превратились в лицеи и колледжи. В стране их свыше полутора сотен. Но изменились не только вывески. К примеру, в Вилейском колледже нашли свою фишку профподготовки. Теорию максимально подкрепили практикой. Парикмахеры стригут не манекены, а реальных клиентов. На базе колледжа работает салон красоты. Будущие повара на подхвате в местном кафе. А с учебным классом автомехаников и вовсе соседствует СТО.

Игорь Китиков, директор УО «Вилейский государственный колледж»:

Мы на месте оказываем услуги. Учащийся четко понимает, что он не сварил 2 куска железа и сдал в металлолом, а это мангал, его можно реализовать и получить за это деньги. Если это столяр, то он сделал окно или дверь и тоже реализовал.

Система профтехобразования Беларуси насчитывает 75 лет. Наша страна единственная на постсоветском пространстве сохранила систему подготовки высоквалифицированных специалистов. Только за последние годы профтех дал стране свыше пятисот тысяч рабочих кадров.

Альмина Пачещунене, аналитик Центра развития квалификаций и профессионального образования (Литва):

У вас есть очень большая поддержка от правительства. У вас тут такие изменения в профессиональном образовании! Я думаю, что вы молодцы. Нам есть чему у вас поучиться.

В соцсетях шутят: «Удиви свой универ – пойди работать по специальности». В 90-х все бросились учиться на экономистов и юристов, а потом выяснилось: их столько, что и девать некуда. Зато во все времена нужны электрики, сантехники, плиточники. В тех же Штатах за вызов, к примеру, водопроводчика, придется раскошелиться. Час работы как минимум обойдется в 50 долларов.

Анастасия Фетси, руководитель Департамента программ Европейского фонда образования:

Сейчас в Европе нет такого, чтобы все стремились быть исключительно юристами, врачами, учителями. Сегодня все больше молодых людей выбирают рабочие специальности, которые реально востребованы. И это прагматично, ведь есть уверенность в том, что ты не останешься без работы.

Во всем мире – дефицит квалифицированных кадров. Престиж профобразования не один десяток лет отстаивает международная ассоциация WorldSkills International. Ее глава Саймон Бартли за опытом в Беларусь приезжает в 7-ой раз. Британец давно хотел встретиться именно с Александром Лукашенко. Ведь белорусский лидер в свое время лично настоял на сохранении отечественной системы профтехподготовки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Должен сказать, что Беларусь – единственная на постсоветском пространстве и, пожалуй, в Восточной Европе страна, где профтехобразованию уделяется столько внимания. Сегодня бывшие республики Советского Союза просят нас, чтобы мы помогли им подготовить кадры по рабочим специальностям, поскольку та система, которая была у них во времена Советского Союза, оказалась разрушенной. Беларусь – это образцово-показательная страна в плане развития профессионального технического образования.

Трудовые олимпийские игры – говорят о WorldSkills. Беларусь в конкурсе участвует всего 2-ой раз. Но наши золотые руки уже успели взять «золото». Быть может, с ведущими мировыми дизайнерами скоро будет соперничать эта скромная девушка из Могилевской глубинки. В компетенции «Дизайн одежды» Ольга Закревская – первая в Европе и 9-ая в мире.

Ольга Закревская, победитель чемпионата WorldSkills, учащаяся УО «Минский государственный профессионально-технический колледж швейного производства»:

Когда планировала поступать в колледж, думала, что пойду потом поступать дальше за границу. Но сейчас я понимаю, что наше образование на достойном уровне. Есть такие мечты, чтобы в дальнейшем производить свою коллекцию изделий, чтобы мой бренд был отличительным, чтобы использовать только белорусские ткани.

Если рабочий, то по локоть в грязи?

Ольга Полещук, оператор числового программного управления: Устанавливаю деталь, закрепляю, закрываю дверь ограждения, нажимаю кнопку пуска…

А дальше всю грязную работу выполняет техника. Это цех по производству автомобильных деталей. Рабочие пусть и не в белых воротничках, но выглядят точно не хуже офисных клерков.

Семен Мишуткин, наладчик станков и манипуляторов программного управления ОАО «МТЗ»:

Надо просто сильно постараться, чтобы испачкаться. Работаю, как в офисе практически, в рубашке. Она остается чистой в течение дня.

Илона Волынец, корреспондент:

Британские исследователи определили три сотни профессий, которые скоро заменят роботы. Удивительно, что журналисты в самом начале этого списка. Только представьте, с места событий передает не человек, а робот. Вообще, верится с трудом. Все может быть. Может, профессию новую освоить?

Технологии стремительно развиваются. Все больше пыльной работы за нас делает техника. Но по-прежнему миру нужны строители, продавцы, повара, слесари и еще не один десяток рабочих профессий. А высококлассный специалист и через полвека без работы не останется.