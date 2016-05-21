Белорусские вышиванки среди магнолий и алфавитная башня: почему стоит съездить в Аджарию

А Грузия тем временем зовет к себе нас, белорусских людей. Зовет отдыхать и торговать. Заманивает всякими вкусными словечками: хинкали, хачапури, Киндзмараули… Безопасность на своей территории гарантирует, что тоже весьма важно. В прошлом году Президент Лукашенко, впервые посещая с визитом Грузию, побывал и в Тбилиси, и в Батуми. Столица Аджарии во время этого визита стала городом-побратимом нашему Бресту. А теперь тут носят даже вышиванку белорусскую. Собственными глазами это увидела наш специальный корреспондент Анастасия Бенедисюк.

Нона Маркарян, ведущий специалист отдела рекламы и маркетинга Департамента туризма и курортов Аджарии:

Вот эту вышиванку мне подарили мои друзья, которые живут в Минске. Я очень горжусь тем, что она у меня есть, и я надеюсь, вы рады меня видеть в вышиванке. Я очень уважаю эту страну, просто уважаю белорусов.

Увидеть грузинку в жемчужине черного моря, в солнечном Батуми в ботаническом саду (где пальмы, кипарисы, магнолии — всего более двух тысяч эксклюзивных растений и далеко не только с Кавказа) в нашей вышиванке – экзотично, колоритно, приятно. Уже не первый год Нона работает с белорусскими туристами (точнее гостями: это же Грузия!), да и сама не раз была в Минске. Признается: цветок на географической карте навсегда останется одним из любимых ароматов наряду с букетом аджарским.

Нона Маркарян, ведущий специалист отдела рекламы и маркетинга Департамента туризма и курортов Аджарии:

Грузия никогда не являлась конкурентом для Турции или для Египта, потому что здесь никогда не было сервиса «все включено». Здесь всегда есть чем заняться, всегда есть что посмотреть, попробовать что-то новое.

Древняя земля у подножья малого Кавказа. Аджарию называют райским местом, где море, горы, бархатные леса и хрустальные водопады. Автономная республика находится на самом юго-западе Грузии с центром в Батуми – это основные морские ворота страны.

Удобное логистическое расположение и относительно новый рынок. Белорусские предприятия уже поставляют в Аджарию дорожную технику, сельхозкультуры, совсем скоро на прилавках батумских магазинов могут появиться могилевские колбасы. К слову, в марте достигнута договоренность об увеличении товарооборота между нашими странами в 4 раза — это 200 миллионов долларов в год.

Екатерина Бахтадзе, председатель Департамента экономического развития Министерства финансов и экономики Аджарской Автономной Республики:

Из Могилевского края у нас были компании. Обсуждали, какой у нас потенциал, чтобы, может, и здесь производить. Это хорошее начало для бизнес-партнерства.

Значительные инвестиции сегодня вкладывает Аджария в развитие туристической инфраструктуры. Буквально на каждом шагу гостиницы, вновь строятся санатории и пансионаты. Здесь мирно соседствуют история прошлых столетий (вот хоть Медея с золотым руном) и современный авангард (чего только стоит алфавитная башня и Статуя любви).

Анастасия Бенедисюк, корреспондент:

Вот это – пьяцца, так называемая круглая площадь, очень знаменитое место в Батуми. Для нас, белорусов, минчан, она очень напоминает Верхний город. Как и у нас у Ратуши, здесь в летнее время проходят вечера джазовой музыки, всегда только живой звук. Сложно представить, но вот эта площадь порой собирает до тысячи человек.

Батуми – удивительный город. Здесь тебе руку жмут, а здесь тебя знают.

Местные жители:

Из Беларуси приглашали группы туристов, встречался с ними очень много. Очень простой, хороший народ.

Дорогая Беларусь, громадный привет вам из города Батуми, солнечной Грузии!

Анастасия Бенедисюк, корреспондент:

Да, пожалуй, закона о животных, как и в Беларуси, в Грузии явно не хватает. По крайней мере, нам сказали, что по Батуми очень много беспризорных собак гуляет. Все они обязаны быть с бирочками, на которых должно быть написано, привиты ли они и сколько раз, что безопасны для людей. У этой собаки, как видим, такой бирочки нет. Тем не менее, не погладить ее просто невозможно!

Но это часть Аджарии, как и натянутые от балкона к балкону веревки с бельем (а что скрывать, собственно?!) и коровы, вышедшие на променад, прям на дорогу. Местные даже шутят, дескать не Индия у нас, но животное это священное. Они — и молоко, и масло, и сыр. Грузинская еда — это отдельная история. Не о ней! Мы же отправляемся в горы.

Анастасия Бенедисюк, корреспондент:

Вот это место – крепость 2-го века. Нам его очень советовали посетить аджарцы. Правда, чего нам стоит это, пожалуй, камере не передать: почти 200 метров над уровнем моря, непроходимые дороги, заросли, колючки и почти 20 кг камера и штатив на плечах у оператора. Но мне кажется, это того стоило!

85 процентов территории Аджарии покрыто горами, порой в три тысячи метров над уровнем Черного моря. И везде живут люди. Маленькие деревушки, порой, казалось бы, совсем одинокие хатки. Но стоит только у подножия склона появиться гостю — вся округа в сборе.

Мачахельское ущелье. Нас встречают местным фольклором. Вот, к примеру, «хоруми» — военный ритуальный танец. Триста лет тому именно здесь изготавливались ружья. Танцуют исключительно дети. Так, хозяева уверяют, грузинские традиции будут жить.

Давид Кахидзе, местный житель:

Я всегда встречаю. Были и из Иерусалима, из Украины, вчера из Германии были.

Полмиллиона визитеров ежегодно посещают Аджарию, 5 процентов — белорусы. Цифра небольшая. Но рост, уверяет глава курортов региона, ощутим. К тому же предложить сегодня готовы не только море, но и горнолыжный, сельский, экологический, винный и кулинарный туризм.

Мамука Бердзенишвили, председатель Департамента туризма и курортов Аджарской Автономной Республики:

Что касается вопроса безопасности, это мы даже не обсуждаем. Посмотрите на мировые рейтинги: Грузия в первой десятке мирового рейтинга по этому показателю. И это не просто наши заявления, об этом говорит весь мир.

И такие факторы, как, к примеру, антикоррупционные прозрачные полицейские участки. К слову, патруль только с мигалками передвигается — надо ж знать, кто по соседству едет! А еще местные уверяют: закрывать даже на ночь автомобиль — моветон. Как, впрочем, и огород!

Мария, местный житель:

Я очень хочу еще раз в Беларуси побывать, потому что там у меня много родственников.

Пока у белорусских родственников от грузинской хозяюшки на грядках растет черное лекарство, у нее самой подоспел первый урожай картофеля. Всего в год их убирают два: погодные условия позволяют. С «бульбы» Мария и драники, и пюре делает — ностальгия, говорит, по Беларуси. Кстати, хлеб второй в Аджарии сажают только на равнинах. И это единственное, о чем сожалеет жительница высокогорья. А еще, что пока к родне белорусской приехать не получается. В последний раз Мария гостила у нас в 90-ых.

Мария, местный житель:

(Мы будем вас ждать в гости!) Я очень хочу, потому что там родственники, но не только поэтому. А потому что я там была, и мне очень понравилось.