Проходит несколько этапов обработки. Как в Минске чистят сточную воду?
Более 460 тысяч метров кубических – именно столько жидкости ежедневно поступает на Минскую очистную станцию, сложнейший производственный комплекс, где в режиме нон-стоп сточная вода проходит полный цикл механической и биологической очистки. Этап первый: процеживание на специальных решетках.
Вадим Иванович, ведущий инженер-технолог Минской очистной станции:
На этом этапе задерживаются крупные дисперсные примеси, которые поступают в канализационную сеть Минска. К сожалению, некоторые жители нашего города пользуются канализацией не совсем по назначению. Здесь вы можете видеть, что поступает на станцию большое количество влажных салфеток, остатки пищи и другие вещества, которым не место в канализации.
Когда лишний груз сброшен, по групповому каналу жидкость начинает двигаться к следующему пункту назначения – песковкам. Технология позволяет сточным водам избавиться от крупных минеральных частиц.
Вадим Иванович:
После песковок сточная вода движется на первичное отстаивание. Этот процесс предусмотрен для частичного удаления взвешенных веществ. То есть частички, имеющие плотность больше, чем у воды, оседают на дно. А то, что легче воды, всплывает наверх. На первой производственной площадке Минской очистной станции имеется 14 первичных отстойников диаметром в 40 метров.
С целью уменьшения осадков, которые образуются в ходе биологической очистки, вредные вещества попадают в специальный цех для дальнейшей переработки.
Ирина Сычевич, инженер-технолог цеха обработки осадков Минской очистной станции:
В этом цеху происходит обработка осадков сточных вод, сырого осадка из первичных отстойников, получаемый нами на механической стадии очистки сточных вод. И избыточного активного ила, получаем мы на биологической стадии очистки сточных вод.
После двухчасового отстаивания, жидкость поступает в аэротанки – специальное сооружение для биологической очистки сточных вод. На территории станции расположено 11 таких секции, объем каждой – около 25 тысяч метров кубических.
Вадим Иванович:
Биологическая очистка сточных вод осуществляется с помощью активного ила. Биоценоз простейших микроорганизмов и бактерий, которые и чистят сточные воды. Для жизнедеятельности данных микроорганизмов требуется подача воздуха в большом количестве. В аэротанках вода находится порядка 12 часов.