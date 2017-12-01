В пункте пропуска «Домачево» 1 декабря возобновилось движение грузовиков и автобусов

Новости Беларуси. Пункт пропуска «Домачево», что на границе с Польшей, 1 декабря открыли для автобусов и грузовых машин. Мост через Западный Буг находился в аварийном состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С лета здесь велись восстановительные ремонтные работы по укреплению конструкции. Усилили и опоры моста. В октябре движение возобновили для легковых машин весом не больше 3,5 тонн. С декабря возможности пункта пропуска в 30 километрах от Бреста станут еще шире.
Илья Скипор, начальник отделения пограничного контроля «Домачево»:
В соответствии с достигнутыми договоренностями ГПК с польской стороной с 1 декабря 2017 года в пункте пропуска «Домачево», с сопредельной стороны это будет пункт пропуска «Словатыче», будет возобновлен пропуск грузовых транспортных средств и автобусов общей массой до 7,5 тонн, что позволит разгрузить отдельные пункты пропуска в польском направлении.
Прежде всего, разгрузят «Варшавский мост» и «Песчатку». По проекту пропускная способность пункта пропуска «Домачево» – 20 автобусов и 200 грузовых машин в сутки. За такой же период здесь границу ежедневно пересекают и до полутора тысяч легковых авто.