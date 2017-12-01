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4 года фотограф из Витебска потратил на создание ролика о Беларуси: вот что получилось

01 декабря 2017 06:55
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Новости Беларуси. Фотограф из Витебска создал ролик о Беларуси. Для этого он сделал около 15 тысяч фотографий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юрию Велитченко 26 лет. Парень живет в Витебске и заочно учится на кинотелеоператора в Белорусской академии искусств.

По первому образованию молодой человек электрик на железной дороге. Однако сейчас Юрий работает фотографом. Последние четыре года он ездил по Беларуси и снимал интересные места, которые и легли в основу его ролика о стране.

Большое интервью с Юрием здесь.

# общество # Необычное

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