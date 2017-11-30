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Новый кабинет монометрии появился в 9 больнице

30 ноября 2017 23:04
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Новости Беларуси. Кабинет оборудован современной техникой, здесь можно со стопроцентной точностью определять болезни желудка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый кабинет монометрии появился в 9 больнице-1

Несколько зондов, на каждом из которых – до 500 датчиков,

которые позволят увидеть то, что раньше было невозможно. Стоит новое оборудование почти 200 тысяч рублей. Работать кабинет начнет со следующей недели.

Новый кабинет монометрии появился в 9 больнице-4

Николай Капралов, доцент второй кафедры внутренних болезней Белорусского государственного медицинского университета:
Прибор регистрации улавливает все изменения – и моторной функции, и связанные с забросом желудочного содержимого в пищеводную трубку.

# общество # Поликлиники в Минске # Фотофакт # Николай Капралов

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