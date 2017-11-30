Новый кабинет монометрии появился в 9 больнице

Новости Беларуси. Кабинет оборудован современной техникой, здесь можно со стопроцентной точностью определять болезни желудка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Кабинет оборудован современной техникой, здесь можно со стопроцентной точностью определять болезни желудка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несколько зондов, на каждом из которых – до 500 датчиков,
которые позволят увидеть то, что раньше было невозможно. Стоит новое оборудование почти 200 тысяч рублей. Работать кабинет начнет со следующей недели.
Николай Капралов, доцент второй кафедры внутренних болезней Белорусского государственного медицинского университета:
Прибор регистрации улавливает все изменения – и моторной функции, и связанные с забросом желудочного содержимого в пищеводную трубку.