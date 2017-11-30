Новый кабинет монометрии появился в 9 больнице

Новости Беларуси. Кабинет оборудован современной техникой, здесь можно со стопроцентной точностью определять болезни желудка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько зондов, на каждом из которых – до 500 датчиков,

которые позволят увидеть то, что раньше было невозможно. Стоит новое оборудование почти 200 тысяч рублей. Работать кабинет начнет со следующей недели.