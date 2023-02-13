Провалившись под лёд на течении, шансов спастись практически нет – ОСВОД

Новости Беларуси. Тонкий лед ежегодно становится причиной гибели людей. В Добрушском районе накануне чудом удалось избежать трагедии – мальчик провалился в ледяную воду на реке Уть. Его спас проходивший неподалеку мужчина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как правило, среди погибших чаще всего оказываются дети и рыбаки. Буквально на днях в Витебске двое мужчин, решив сократить путь через реку, провалились под лед. В итоге оба получили обморожения, спасти их не удалось. Безопасным для человека считается лед толщиной не менее семи сантиметров. Но определить прочность его визуально сложно даже опытным рыбакам. Спасатели напоминают: тонкий лед ошибок не прощает. Вырваться из водяного плена самостоятельно практически невозможно – с уверенностью твердят специалисты.

Вячеслав Горин, начальник водолазно-спасательной службы Витебской областной организации ОСВОД: На 10-15 минуте, как правило, происходят те процессы в организме, которые не позволяют человеку выжить, если рядом нет никой помощи или она не пришла своевременно. На реках, на течении, выжить практически шансов нет, то есть человек практически сразу уходит под воду.

Софья Глинская, официальный представитель Витебского областного управления МЧС:

Пренебрегают правилами поведения, выходят на лед без спасательных жилетов, не берут с собой ни веревку, ни какие-то средства для самоспасения. Поэтому мы настоятельно рекомендуем всем позаботится о своей безопасности самостоятельно.

За 2022 год только в Витебском регионе жертвами непрочного льда стали 65 человек. Тем временем синоптики прогнозируют потепление, а значит, выход на лед становится все более опасным.