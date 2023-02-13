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МЧС предупреждает о непростых погодных условиях

13 февраля 2023 08:08
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Новости Беларуси. МЧС предупреждает о непростых погодных условиях, и в первую очередь информация касается автомобилистов. Сегодня, 13 февраля, по прогнозам синоптиков на отдельных участках дорог страны сохранится гололедица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МЧС предупреждает о непростых погодных условиях-1

В связи с намерзанием льда возможны повреждения и обрывы линий связи и электропередач, затруднение движения транспорта, повышен и риск травматизма пешеходов. Особенно внимательными нужно быть водителям и учитывать, что при гололеде тормозной путь значительно увеличивается. Сегодня в Беларуси будет облачно с прояснениями и до +5. Местами мокрый снег, дождь, порывистый ветер до 14 метров в секунду.

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# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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