Новости Беларуси. МЧС предупреждает о непростых погодных условиях, и в первую очередь информация касается автомобилистов. Сегодня, 13 февраля, по прогнозам синоптиков на отдельных участках дорог страны сохранится гололедица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с намерзанием льда возможны повреждения и обрывы линий связи и электропередач, затруднение движения транспорта, повышен и риск травматизма пешеходов. Особенно внимательными нужно быть водителям и учитывать, что при гололеде тормозной путь значительно увеличивается. Сегодня в Беларуси будет облачно с прояснениями и до +5. Местами мокрый снег, дождь, порывистый ветер до 14 метров в секунду.