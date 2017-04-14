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Протоиерей Федор Повный: Пусть каждый ощутит чудо Воскресения и его жизнь изменится к лучшему!

14 апреля 2017 09:11
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Протоиерей Фёдор Повный: Праздник Светлого Христово Воскресения – праздник большой радости, происходящей от явления воскресшего Христа в душе. Господь касается её благодатью Святого Духа. Касается невидимо, таинственно. Но истинно. Это праздник радости ещё и потому, что мир сбросил с себя оковы греха. А значит победил смерть. Да, и грех, и смерть существуют поныне. Но они не имеют абсолютной власти над человеком. Грех побеждается в таинстве покаяния. Разрушается изнутри. А смерть является лишь преддверием жизни вечной, итогом земной жизни. И действительно, Пасха вернула человеку радость. И больше того – обещала личное воскресение.

Полная версия - в видеоматериале.

# общество # Религия # Фотофакт # Протоиерей Федор Повный # Пасха

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