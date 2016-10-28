Противопожарная безопасность в осенне-зимний период

С приходом холодов поездки за город или на дачу обрели еще большую прелесть. Вдвойне приятнее посидеть, например, у теплого камина, в то время как за окном – ненастная погода.

А для того, чтобы эти посиделки приносили лишь позитивные эмоции, ни в коем случае нельзя забывать об осторожности. О ней и поговорим с нашим гостем – заместителем начальника минского городского управления МЧС Виталием Дембовским.

В какую пору года у сотрудников МЧС больше всего работы?

Виталий Дембовский, заместитель начальника минского городского управления МЧС:

Работы, на самом деле, хватает всегда. Но, действительно, некая сезонность происшествий всё же существует. Однако, если говорить об уменьшении или увеличении числа самих пожаров не приходится. Меняется их суть, меняется характер причин, из-за которых они происходят. В том числе и сейчас. Если мы не будем останавливаться на всех сезонах, возьмём именно осенне-зимний период, здесь, конечно же, возрастает число пожаров, которые связаны в большей степени с нарушением правил эксплуатации печей, печного отопления. Попросту говоря, люди начинают греться, когда холодает. Они эти печки не приводят в надлежащее состояние. Не проверяют их работоспособность. Печь стояла всё лето. Она могла попросту где-то «рассохнуть», нужен в любом случае профилактический осмотр, профилактическая «протопка» и приведение их в нормальное состояние. Когда холода наступают резко, люди начинают слишком интенсивно топить печку, что тоже приводит иногда к перекалу печи. То же самое – неисправность дымоходов.

Существуют ли какие-то профилактические меры? Проводятся ли какие-то беседы?

Виталий Дембовский, заместитель начальника минского городского управления МЧС:

Эти работы мы проводим круглый год, используя разные формы и методы. Конечно же, самое основное – сделать так, чтобы люди поняли. Инспектор не может всё сделать за человека, если человек не понимает всей опасности и сам не захочет устранить проблему.

Что касается того, ходим ли мы по домам, то это люди, которым нужна наша помощь. Мы идём к инвалидам, к ветеранам Великой Отечественной войны, к одиноким пожилым людям. Эти люди не в состоянии самостоятельно отремонтировать ту же печь, принести себе дров, привести эту печь в надлежащее состояние и правильно её обслуживать. Наша основная задача – добиться, чтобы в дому у этих людей было безопасно.