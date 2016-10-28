Погода в Беларуси: на 28 октября объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. Сильный туман, который распространился на большей части Беларуси, заставил синоптиков объявить на 28 октября оранжевый уровень опасности. Видимость на дорогах значительно ухудшилась, местами она не превышает 100 метров. Ситуацию осложняет образовавшаяся гололедица и порывистый ветер.

И если минувшая ночь прошла без существенных осадков, то днем дождь и мокрый снег ожидаются практически по всей стране. Такая ненастная погода сохранится и в грядущие выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.