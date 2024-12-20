Мастер-класс от вокалистов Большого театра прошёл в брестском колледже

«Марафон единства» в Бресте берет высокие ноты. Мастер-класс от вокалистов Большого театра Беларуси для учащихся музыкального колледжа. Эти стены для артистов не чужие, выпускники вернулись туда, где делали свои первые творческие шаги. Но большое искусство рождается из маленьких штрихов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сцена развернулась и в цехах одного из крупнейших в стране производителей мебели. В портфеле этого бренда свыше 500 наименований продукции. Шумные процессы здесь замерли на целый час. Когда еще появится возможность спеть и станцевать на работе бок о бок с коллегами и руководством? Под композиции фольклорных коллективов и других белорусских звезд.