«Наши дети» навестили пациентов 2-й детской клинической больницы
Вся забота и любовь – «Нашим детям». Самый душевный проект путешествует по стране в преддверии праздников, зажигая надежду и веру в чудо в сердцах юных белорусов и тех, кто стал для них добрыми волшебниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Праздник 20 декабря пришел в гости к маленьким пациентам 2-й городской детской клинической больницы. Мастера сцены из заслуженного любительского коллектива «Сябрынка» подарили настоящую новогоднюю сказку ребятам, которые вынуждены проводить эти предпраздничные дни вдали от дома и семьи.
Веселый клоун, а также всеми любимые Дедушка Мороз и Снегурочка погрузили девчонок и мальчишек в атмосферу волшебства. Сказочные персонажи навестили даже тех, кто находится в реанимации.
Добрыми волшебниками для пациентов больницы, а на стационарном лечении более 200 ребят, стали представители Белорусского детского фонда и одного из ведущих издательств страны. Каждый получил сладкие угощения и подарки, которые скрасят их пребывание в больнице.
Юлия Кугаева:
Я лежу в отделении кардиологии. К сожалению, вчера попала по скорой помощи. Но очень поднялось настроение благодаря сегодняшнему мероприятию. И все-таки хочется верить в чудо.
Людмила Кондрашова, председатель правления Белорусского детского фонда:
Для нашей страны очень важно, чтобы наши дети жили в мире и чтобы у них было самое настоящее детство. Конечно же, «Наши дети» уже около 30 лет шагают по стране. И наша любовь не меняется, она только крепнет.
Благотворительный марафон добра «Наши дети» с каждым днем объединяет все больше маленьких белорусов. К середине января он охватит свыше миллиона ребят.