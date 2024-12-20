«Наши дети» навестили пациентов 2-й детской клинической больницы

Вся забота и любовь – «Нашим детям». Самый душевный проект путешествует по стране в преддверии праздников, зажигая надежду и веру в чудо в сердцах юных белорусов и тех, кто стал для них добрыми волшебниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник 20 декабря пришел в гости к маленьким пациентам 2-й городской детской клинической больницы. Мастера сцены из заслуженного любительского коллектива «Сябрынка» подарили настоящую новогоднюю сказку ребятам, которые вынуждены проводить эти предпраздничные дни вдали от дома и семьи. Веселый клоун, а также всеми любимые Дедушка Мороз и Снегурочка погрузили девчонок и мальчишек в атмосферу волшебства. Сказочные персонажи навестили даже тех, кто находится в реанимации.

Добрыми волшебниками для пациентов больницы, а на стационарном лечении более 200 ребят, стали представители Белорусского детского фонда и одного из ведущих издательств страны. Каждый получил сладкие угощения и подарки, которые скрасят их пребывание в больнице.

Юлия Кугаева:

Я лежу в отделении кардиологии. К сожалению, вчера попала по скорой помощи. Но очень поднялось настроение благодаря сегодняшнему мероприятию. И все-таки хочется верить в чудо.