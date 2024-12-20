Можно ли сбивать температуру при лихорадке? Советы от врача-терапевта

Лихорадка знакома каждому. Повышенная температура тела может быть как реакцией организма на инфекцию или воспаление, так и проявлением различных заболеваний. Это признак того, что наша иммунная система активно борется с вирусами или воспалительными процессами.

Алеся Голубенко, врач-терапевт медицинского центра «Нордин»:

Если температура повышается в течение более трех дней выше 37,2 градуса, при этом часто возникают симптомы ломоты, потливости, озноба, покраснение кожных покровов, болезненность в суставах, нужно обращаться к врачу для выяснения причин, потому что лихорадка – это симптом какого-то процесса в организме.

При лихорадке температура тела обычно повышается постепенно. Сначала проявляются головная боль, ломота в мышцах и общее недомогание. Затем может наступить ощущение холода и дрожь. Если температура поднимается выше 38 градусов, озноб сменяется сильным потоотделением, кожа становится горячей на ощупь, а щеки покрываются румянцем.

Алеся Голубенко:

В течение трех дней, если у вас нет каких-то заболеваний кишечника или желудка, если нет сопутствующих проблем с кровообращением или кровеносной системой, то можно самостоятельно дома принять жаропонижающий препарат, парацетамол или ибупрофен. Данные препараты лучше принимать после еды, не более шести таблеток в сутки.

При лихорадке существуют так называемые красные флаги, при которых стоит немедленно обратиться к врачу или вызвать скорую помощь. Это сильная головная боль, дискомфорт в животе или спутанность сознания.

Алеся Голубенко:

Если имеется выраженная рвота или недостаточность дыхания, это все признаки, которые необходимы для незамедлительного обращения к врачу. Повышение температуры может быть связано с наличием каких-то хронических проблем, например, со щитовидной железой, ЦНС, где имеются центры терморегуляции в головном мозге, заболевания эндокринной системы.