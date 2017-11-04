Протезы, брекеты, детали самолета, произведения искусства: что сегодня печатают на 3D-принтере

Ольга Коршун, корресподент:

Создать на 3D-принтере сейчас можно все что угодно. Даже самого себя. Для этого нужно провести сканирование, компьютер обрабатывает данные, а уже после изображение отправляем на принтер – и нам остается только нажать кнопку печать.

Возможности 3D-печати поражают. Самый большой белорусский многотонник помещается на ладони, но проработаны все детали. Принтер печатает с точностью до 0,01 миллиметра.

Евгений Лясота, руководитель направления 3D полиграфической компании:

Если предыдущая революция, третья, промышленная, мы учились, как делать много одинаковых изделий, а сейчас максимально индивидуальный подход к клиенту.

И эта технология уже стала революционной в медицине. Испанские ученые напечатали кожу, которая на 100% повторяет структуру природного аналога. Это далеко не предел. В этой российской лаборатории около полугода назад напечатали щитовидку. Правда, пока она прижилась только у мышей. Но на этом ученые останавливаться не собираются. В планах – распечатать почки и печень.

Юсеф Хесуани, управляющий партнер лаборатории биотехнологических исследований (Россия):

Это произойдет не раньше 2030 года из-за клинических испытаний.

Биопечать для науки – это настоящий космос. Но именно в недра вселенной и отправятся исследователи, чтобы постичь научные тайны. В конце 2018 года органы планируют напечатать уже на российской МКС. Для этого даже создан специальный принтер. Он работает абсолютно по-новому. У нас есть уникальные кадры, на которых видно, как в условиях микрогравитации клетки образуют новый орган.

Юсеф Хесуани:

Планируются дальние полеты на Марс, но это уже полеты за пределы, где гамма-излучение. Это можно изучать все на животных или это можно делать на человеческих миниорганах.

А этот случай уже не из разряда научной фантастики. История канадского утенка облетела весь мир. В 2013 году у Лютика появился современный протез лапы, который распечатали на 3D-принтере.

Лютик проложил дорогу в мир высоких технологий и для людей. Протезы, распечатанные на 3D-принтерах, популярны и у взрослых, и у детей. Первопроходцы нашлись и среди белорусов. Наш программист создал высокотехнологичную руку для своего отца. Сейчас думают, как полезную технологию сделать общедоступной. А вот в стоматологии уже давно перешли от экспериментов к делу. Эти прозрачные брекеты – настоящее спасение для пациентов. Они незаметно делают свою работу, стоят дешевле и печатаются буквально за несколько часов.

Но стоматологи берутся и за более сложные случаи, когда на кону не просто красота, а здоровье.

Владимир Неомержицкий, директор департамента информационных технологий зуботехнической лаборатории:

Человек в результате аварии потерял 4 передних резца. Мы изготовили каркас на 3D-принтере, отдали в лабораторию. Он сидит идеально и пространство под цемент везде одинаковое.

Качество такой печати ценят в прямом смысле высоко. Эти детали через пару дней окажутся на крупнейших авиастроительных заводах мира. Воздуховоды самолета сделаны из суперпрочного пластика. А напечатали их всего за час. Airbus и Boeing уже давно используют такие детали при производстве своих самолетов.

Евгений Лясота:

Используется в том случае, что оно легче, при этом прочность на уровне.

Конечно, создавать такие детали в домашних условиях вряд ли получится. Но освоить 3D-принтер в силах даже ребенок. Как это и сделал белорусский школьник, который дома собрал современный аппарат. А над этим принтером трудилась целая команда ученых. Белорусы создали свой высокотехнологичный аппарат. Он печатает даже шоколадом.

Впрочем, освоили наши ученые и другие, более сложные материалы. Набирает обороты металлургическая 3D-печать. Из полимеров создают практически все: от деталей для беспилотников до межпозвоночных дисков.

Александр Ильющенко, директора Института порошковой металлургии НАН Беларуси:

Оборудование, которым мы располагаем, позволяет делать порошки сферической формы для 3D-печати из самых различных металлов и сплавов металлов.

А мы вернемся к нашему эксперименту и посмотрим результат работы чуда техники.

Ольга Коршун:

Такое изображение мы получили буквально за полчаса. Качество может быть в разы выше, мы просто были ограничены во времени. А в день можно напечатать сотни, а то и тысячи таких фигурок.

К слову, отношения с высоким у высоких технологий на уровне. В Национальном художественном музее планируют распечатать в объеме многие экспонаты.

Дмитрий Солодкий, заведующий отделом научно-просветительской работы Национального художественного музея Республики Беларусь:

Это позволит перевести в базу тактильных картин нашу классику, которую должны видеть и чувствовать все.

Конечно, такие экспонаты только частично передадут эмоции, но полезные технологии определенно меняют нашу жизнь. Здесь и сейчас.