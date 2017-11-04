«Это первое воплощение технологии струнного транспорта в мире»: как уменьшить концентрацию СО2 в атмосфере Земли

Мировая дилемма. Как сделать так, чтобы климатический след человека не стал пятном на репутации всего человечества!

Дмитрий Буренкин, координатор Центра экологических решений:

Парниковый эффект в миниатюре. Лампа изображает солнце, а пленка – атмосфера. За счет того, что она наполняется парниковыми газами, она становится жесткой. Впускает тепло внутрь, но не выпускает его обратно.

В Беларуси ежегодно снижаются выбросы углекислого газа. Наша страна постоянно и в мировом процессе климатической революции. Мы наряду с десятками стран были подписантами Киотского протокола и Парижского соглашения. Экологический прогресс, по сути, скрывается за высокопарными – энергоэффективность и модернизация. А в подтверждение: запуск атомной электростанции позволит в Беларуси сократить выброс СО2 на 10 миллионов тонн.

Владислав Тетеренок, главный лесничий Национального парка «Браславские озера»:

В лесу дышится намного лучше, чем в городе…

На лесной озонотерепии рассуждаем о химических реакциях зелени.

Владислав Тетеренок:

Еловый древостой в чистом виде способен преобразовать СО2 в кислород порядка 33 тонн ежегодно, 1 гектар елового древостоя.

Сосна – такие же нормативы, лиственные – немного меньше. Лесистость Беларуси составляет 40%. Наших лесов хватает, чтобы задержать углекислый газ в определенном районе.

Тех лесов, что находятся вокруг Минска, вдоволь хватает.

3 года назад Браслав присоединился к европейской инициативе «Соглашение мэров». К слову, белорусских городов-подписантов международного пакта больше 20. Неформальный клуб городов решает урбанистическую проблему выбросов СО2. К слову, Копенгаген уже к 2025 году должен стать первой в мире столицей, которая прекратит выбрасывать углекислый газ в атмосферу. А белорусский Браслав нацелен к 2030 году стать первым городом в Беларуси с нулевым выбросом.

Владислав Тетеренок:

Те выбросы производства, которые вырабатываются в районе, способны поглощать наши леса в полном объеме. И даже есть запас.

Амбициозный проект под кодовым название «Браслав – климатически нейтральный муниципалитет» уже воплощается. На так называемой «Брукованке» в центре курортного города уже появились фонари на солнечных батареях, меняется освещение на эффективное светодиодное и на других улицах. Костел Браслава греется за счет геотермальной системы, то есть тепло приходит от энергии земли.

Михаил Плиско, заместитель председателя Браславского райисполкома:

В прошлом году была произведена замена устаревшей теплотрассы. Объем замены – около 2 км. В ланах – установка солнечного гелиевого коллектора для подогрева воды в детском саду. Самый масшатбный проект – реконструкция котельной. Будет установлено оборудование, работающее на щепе, тем самым мы увеличим долю использования местных видов топлива.

Михаил Смирнов, директор Видзовского государственного профессионально-технического колледжа:

Эта система работе даже в большие морозы.

А это настоящий колледж будущего. В городском поселке Видзы Браславского района уже 7 лет как научились направлять энергию солнца в экономное русло. На крыше общежития разместили 10 панелей солнечного коллектора. Такой технический орган играет настоящую экономическую симфонию. Природная сила преобразуется в мощность 50 киловатт. А это в целом позволяет нагревать в год почти 250 тонн воды.

Михаил Смирнов:

Световая энергия солнца преобразуется в тепловую. Посредством теплоносителя передается в теплообменник и нагревается вода.

Производство Республики Беларусь.

Летом природный источник заменяет сетевого конкурента полностью, зимой – частично.

Стратегия экономии здесь во всем. Огромная ангарная лаборатория колледжа занимает 1600 квадратных метров, чтобы отопить здание природным газом ежемесячно пришлось бы тратить примерно 48 тысяч рублей. Деньги на ветер и на отопление решили не выбрасывать. Теплогенератор работает на отходах древесного производства.

Игорь Лихута, директор СШ № 6 города Кобрина:

И вот получились такие пеллеты, которые мы можем использовать как топливо.

С местными видами топлива экспериментируют и кобринские школьники. Теперь в топку они предлагают отправлять опавшую листву.

Дарья Литвинчук, ученица СШ № 6 города Кобрина:

Если не делать пеллеты, то придется вывозить листья. И другие школы будут вывозить. И образуется одна большая свалка.

Чтобы из осеннего ковра здесь делать деньги, наладили школьное производство, закупили измельчитель листвы, учителя сами смастерили пресс.

Игорь Лихута:

И создавая эти пеллеты, мы улучшаем экологическую ситуацию. Чтобы сэкономить деньги для школы.

Провели здесь и опыты: горит такой пеллет не хуже дров. Скоро впору будет вводит и новую дисциплину пеллетопроизводства на уроках труда. Кстати, продукт горения планируют отправлять в сельские школы и детские сады.

Владимир Третьяк, кочегар детского сада № 12 (Кобрин):

Если этим топить, то намного эффективнее получится. Им быстрее температуры нагонишь.

В атмосферной таблице Менделеева немалую долю занимают и транспортные вредные выбросы. Так сказать, комфортная жизнь с выхлопной трубой.

Анастасия Дехтяр, корреспондент:

В доиндустриальную эпоху, впрочем, и сейчас еще лошадь – самое лучшее транспортное средство на селе. Например, можно съездить к соседу, а можно и вспахать огород.

Олег Девятовский уже 10 лет на коне!

Красавчик конкурирует с трактором и автомобилем. В сельской жизни парнокопытный экотранспорт по-прежнему на ходу.

Олег Девятовский, житель д. Удело Витебской области:

По хозяйству, если сено привезти, картошку, возле хаты вспахать.

На маленьких участках выгоднее даже им, чем трактором.

А вот в городах Беларуси 70% загрязнения воздуха приходится на автомобильный транспорт. И здесь той самой искусственной вентиляцией легких, которая помогает дышать горожанам, становится электротранспорт. Реакция замещения: на дорогах столицы все больше курсирует отечественных электробусов.

Футуристические реалии. Здесь кажется, что космос уже не предчувствие. Об уникальном виде транспорта, который идет в разрез с восприятием, беседуем на вокзале будущего.

Михаил Кириченко, руководитель информационной службы ЗАО «Струнные технологии»:

В несколько раз чище, чем существующие транспортные системы. Этот комплекс уникальный, это первое практическое воплощение технологии струнного транспорта в мире. Соз0дана эта технология белорусским инженером.

Это испытательный полигон белорусской разработки. Транспорт нового поколения основывается на струнных технологиях. Электрические юнибусы парят на высоте, тем самым не нарушают рельеф местности и не оставляют шлейф из выхлопной трубы.

Модельный ряд – от двухместных до 24-х. Скорость электрокабины развивают до 150 километров в час.

А здесь обкатывается первый белорусский электровелосипед. Мы проводим свой эксперимент – замеряем максимальную скорость, которую может развить двухколесный транспорт. Максимум на спидометре – 35 километров в час. Такая альтернатива для тех, кто не любит крутить педали или в силу возраста предпочитает воздержаться от физического интенсивна, но ценит время и не хочет загрязнять окружающую среду.

Николай Янкевич, генеральный директор ОАО «Оптрон»:

Разработали мотор-колесо, которое может быть использовано на любом существующем велосипеде.

Чтобы Беларусь пускай и не стала экологическим раем, но оправдывала свое звание «Легкие Европы», в нашей стране постоянно проводится работа на государственном уровне, но, по сути, каждый из нас может и должен заботиться о том месте, где ему дышится легче. И это просто: в нашем потребительском обществе больше думать о важных природных акцентах. А в грядущие праздники можно просто вместо фееричных подарков презентовать, к примеру, бабушке энергосберегающую лампочку или отправиться в магазин за покупками с авоськой, а не полиэтиленовым пакетом.