Протасевич о выборах в Беларуси: самое главное, что все хорошо, спокойно и без напряга

Роман Протасевич, блогер:

Остаются считанные дни до решающего дня голосования на президентских выборах. Все-таки, как бы там ни было, можно достаточно долго обсуждать, осуждать, смеяться с того, что говорят где-то там. Ты знаешь, Григорий, я считаю, самое главное одно – это действительно никак, вот это все уже давно, и тем более сейчас, никак не влияет на жизнь простых белорусов. И, на мой взгляд, очень отрадно, что мы это все наблюдаем просто как аквариум, в котором происходит лютейший жаба-гадюкинг. Пусть и, возможно, где-то на потеху тебе и твоим зрителям, где-то на потеху простым белорусам, но самое главное, что все хорошо, все спокойно. И вот на это все всем уже давным-давно плевать. Вот в этом, я считаю, и есть суть. И самое главное, что вроде выборы, а все хорошо, спокойно и без напряга во всех смыслах этого слова. Поэтому все замечательно, и надеюсь, что и сам день выборов пройдет без каких-либо эксцессов. Хотя я, честно говоря, и не думаю, что найдутся достаточно «отважные» люди, тут как на том этом...