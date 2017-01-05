«Простые вопросы» с митрополитом Минским и Заславским Павлом, Патриаршим Экзархом всея Беларуси

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси в программе «Простые вопросы».

Владыка, добрый вечер! Спасибо, что нашли время для этой беседы. Мы с Вами встречаемся после празднования Нового года, но в преддверии светлого праздника Рождества. Для нашего светского общества Новый год – один из самых больших праздников. При этом для верующих – это время такого рождественского поста. Как Вы встречаете Новый год? И как бы Вы рекомендовали встречать Новый год православному человеку?

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Я, во-первых, хотел бы всех поздравить и с наступившим Новым годом, и с наступающим праздником Рождества Христова.

И, конечно, я не могу навязывать всем свой образ жизни или празднования.

Но, хочу сказать, что я воспитывался в такой семье и в такое время, когда ещё не утихли гонения на церковь. Ещё было запрещено, так скажем, и не приветствовалось хождение в храм, тем более, детям. И единственный, наверное, был такой праздник или отдушина, где люди могли вот как-то так побыть дома, вне всякой политики, действительно, был такой какой-то домашний праздник. Но у нас дома, в нашей семье не праздновали.

К сожалению, папа у меня был в то время убеждённым атеистом.

Он уходил куда-то, как сегодня принято говорить, на корпоратив – они у себя на шахте там где-то отмечали. А мы в семье не праздновали. Поэтому для нас праздник – Рождество.

Очень интересно, а как Вы, вели ли Вы разговоры со своим отцом о вере, о Боге?

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

В то время – нет. В то время мы ещё маленькие были, нам не до этого было. Мама – верующая была. Поэтому не было у нас такого. Хотя, надо сказать, что вот в то, ещё советское, время – люди всегда остаются людьми.

И, как говорил в своё время ещё Ориген: «Душа по природе – христианка».

И она, всё равно, тянется к своему первоисточнику, к Богу. Но нельзя это было делать официально или открыто, а вот что-то хотелось такое. Вот Рождество, вроде бы, идёт. Вот что-то хочется, чего-то душа требует, а что? Ну давайте вот, устроили для людей праздник – встречу Нового года.

То есть, это – подмена?

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Конечно, однозначно, подмена. И, знаете, я вот недавно на Новый год, на 1 января и 2 января служил, общался с прихожанами. И спрашиваю прихожан: «Скажите, а как ещё иначе этот год провозглашён?»

Кто-то там говорит: «Год Петуха».

Я говорю: «А прошлый год?» «А прошлый – Обезьяны». Я говорю: «Слушайте, а что это такое?» Понимаете, сегодня нам навязывают совершенно чуждое для нашего народа какое-то верование. Псевдоверование. Ну, что такое – Год Петуха? Я говорю: «Братья, сёстры, вы понимаете – нас церковь призывает всех уподобиться Богу. Человек – это высшее творение. Мы должны стать богоподобными, должны стать святыми, добрыми, честными, порядочными.

Уподобиться Богу мы должны, вот к этому призывает нас церковь.

А к чему призывает нас восточный календарь?» Обращают внимание то на Обезьяну, то на Свинью, то на Змею, то на Петуха. А что это значит? Ведь под этим идёт идеология. Вы понимаете, если мы смотрим на наших святых, то мы с них берём пример. А теперь что наши люди будут? Ну, хорошо – они покуражились, пожелали друг другу в новогоднюю ночь счастья. И, скажите, счастье – всё? Петух вам принесёт счастье?

Владыка, позвольте тогда такой вопрос. Говорят, что православная церковь не менее подвержена всем новым веяниям. Несмотря на то, что буквально за последние 100 лет столько изобретено новых технологических открытий, и всякие новшества, которые моментально подхватывают представители и других церквей, и так называемые проповедники. В то время как священник православной церкви выглядит точно так же, как 100, 200 лет назад. И, как будто бы, не вступает в новое время. Не кажется ли Вам, что, всё-таки, новое поколение сложно повести за собой, оставаясь, даже внешне, в тех веках? Что они охотнее будут слушать тех людей, которые будут им вещать из телевизора, с гаджетов, рассказывать о каких-то других благах. Очень неравный бой.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Позвольте с Вами не согласиться. Вот, в принципе, не соглашаюсь. Потому что Вам могу сказать из личного опыта – как раз священники всегда бывают на передовой. Я вспоминаю себя – приехал я из Соединённых Штатов, нёс там когда послушание, в Москву. И мне надо было срочно напечатать одно письмо. Я прихожу в канцелярию, в отдел внешнецерковных связей и говорю: «Вы знаете, мне хотелось бы сейчас срочно для председателя письмо напечатать». А мне говорят: «Ой, Вы знаете, у нас все машинистки заняты». Это был 1994 год. Я говорю: «Мне не нужны. А компьютер вот у вас свободный. Можно?»

Они говорят: «А Вы, что – можете на компьютере?»

Я говорю: «Ну, попробую сейчас, да». Они говорят: «Ну, пожалуйста, вот». Ну, я сел и потом смотрю – дверь открывается и они все, работники канцелярии заглядывают и говорят: «Ах! Слушайте, наш Владыка не только машину водит, он ещё и на компьютере работает!» Такое было, знаете, у них у всех. Они все пришли посмотреть на эту диковинку. Я скажу – не я такой только. У нас очень много священников.

И неправда, что священники такие дремучие – как говорят, живут в лесу и молятся колесу.

Совсем нет.

Я, как раз, хотел сказать всего лишь о внешнем виде. Что служитель церкви выглядит точно так же, как столетия назад.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

И слава Богу! Так должно быть. Потому что у нас есть незыблемое основание – это Евангелие. И, какие бы ни были люди, какие бы не проходили времена, Евангелие вчера, сегодня и вовеки будет то же. Оно не изменится. Меняются люди, меняются века, меняются годы, а Евангелие остаётся непреложное. И тот призыв ко спасению, который осуществляет наша церковь – оно незыблемо, оно всегда и для всех времён, и для всех народов.

Владыка, скажите, если бы у Вас была такая возможность – внести закон в нашей стране, но всего лишь один. И о чём бы был этот закон? Чего сейчас не хватает на законодательном уровне?

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Даже вот знаете… Видимо, хорошо, что я не участвую в законотворчестве. Я думаю, вот, что бы я сегодня пожелал, наверное – может быть, даже не закон, а вот такое обращение. Исходя из того, что я вижу, какой у нас растёт и воспитывается молодёжь. Я хотел бы обратиться ко всем, кто имеет, действительно, власть – осуществить это, прекратить, свести до минимума показ по телевидению насилия, крови. Вы посмотрите, в какой бы день вы не включили телевизор – я иногда смотрю новости, а потом так раз-раз побегаю по программам: что же показывают, чем кормят людей?

Ведь, знаете, телевидение формирует сознание людей.

И, если, допустим, я не смотрю вот эти все боевики, мне неприятно. А ведь дети всё впитывают. И вот это всё воспитывает, формирует сознание людей, особенно, детей – они же всё, как губка втягивают. И они кровь эту всю… Они привыкают к этому: к насилию, к крови, к убийствам – воруют, хулиганят. А сегодня, знаете, столько этих слов, чуть ли не нецензурных, употребляется на телевидении. Но это же всё разлагает людей. Вот мне хочется пожелать, чтобы вот этой чернухи было поменьше.

Владыка, есть что-то, вроде расхожей шутки о том, что вот в самолёте, если зона турбулентности или опасность какая-то, даже самый оголтелый неверующий человек начинает читать молитву и верить в Бога. Так уж получается, что, наверное, мы обращаемся к вере и к Богу только перед лицом смерти? Только страх заставляет самого неверующего начать читать молитвы?

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Вы знаете, я был – вот то, что Вы сейчас сказали. Однажды я, действительно, летел в Соединённых Штатах, сейчас уже не помню, из какого города в какой. Мы летели с секретарём на самолёте и молодые американцы заходят, смотрят – мы в подрясниках, да ещё сели, перекрестились: «Господи, благослови». А они говорят: «Не бойся, всё ОК, техника работает».

Вы знаете, началась такая турбуленция, что тот, кто не был привязан, выскакивали из кресел.

Крестились практически все. Вот так. Вы знаете, не хочется, чтобы люди получали такую встряску, но, Вы знаете, говорят, действительно, не боится смерти только глупый человек. А мы почему обращаемся к Богу? Не потому что мы боимся, совсем нет. Бога не надо бояться. А вот, как говорят наши аскеты, подвижники благочестия – надо бояться отпасть от Бога. Бог – это всё, это – наш источник жизни. И не надо его бояться. Просто мы, к сожалению, очень часто думаем, что вот мы всё знаем, всё умеем и теперь нам Бог не нужен. Совсем нет. Зря так поступают люди.

Я, готовясь к нашей встрече, случайно, так, может, и не прочитал бы никогда – статью Льва Толстого нашёл. Как раз, она называется «Нравственность и религия». Он отвечает на два вопроса, с которыми к нему обратился немецкий журналист, по-моему. Речь идёт о том, что, возможна ли нравственность без религии. Советский период, очень тяжёлый, показал и родил миру очень много прекрасных и чистых людей, которые, в силу своего пути, были оторваны от церкви и от религии. Вы считаете возможным вырасти человеком, соблюдая все заповеди, но, не попав в лоно церкви.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Вы знаете, вполне возможно, что были и есть люди высокодуховной, нравственной жизни. Это может быть и в другом вероисповедании, это может быть даже в атеистическом мире.

И среди коммунистов были очень чистые, добрые люди.

Но дело всё в том, что церковь наша говорит не только о нравственности, а церковь нас всех призывает уподобиться Богу. А понимаете, вот для того, чтобы познать Бога, уподобиться Богу, нужна вот эта платформа: нравственность и чистота, сердечная чистота душевная. Это важно. Чистота нравственная – это не самоцель. Если для кого-то это – самоцель, для христианина это – не самоцель. Это – условие для Богопознания и Богоуподобления. Другое дело, что среди людей есть интересующиеся этим вопросом и они, скорее всего, больше боятся – что будет после смерти. Как избежать, как они говорят, вечных страданий или мук, как спастись, будут ли они спасены, не будут.

Будут ли они наказаны, пойдут они в преисподнюю или нет, накажет их Бог или нет.

Вы сказали во время нашей беседы, что только глупый человек не боится смерти. При этом сейчас Вы очень возвышенно говорите о том, что впереди всё будет хорошо. Сами Вы страшитесь смерти?

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Вы знаете, как говорил блаженный Августин: «Держи свою мысль во аде и не отчаивайся, думай об этом». А Псалмопевец говорил: «Помни о смерти и не согрешишь». Понимаете, смерть – для кого-то это страх. А для подвижников благочестия – это не страх, а момент жизни. Особый момент жизни, то есть, переход от временной жизни к жизни вечной. Апостол Павел, вообще, восхищался и говорил, что: «Знаете, вообще, жизнь для меня – Христос. А смерть – приобретение».

Смерть – это момент жизни, когда человек переходит из одного состояния в другое, из одной комнаты перешёл в другую.

Большое спасибо за Ваше драгоценное время. Я благодарю Вас. Ну, наверное, большинство телезрителей, всё-таки, в эти праздничные дни ждут слов поздравления или, может быть, благословения.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Я, пользуясь возможностью, тоже хочу всех наших телезрителей поздравить с этим замечательным праздником. Мы вот сегодня говорили с Вами. И, конечно, я думаю, что многие задают этот вопрос – но, если родился Христос, если пришёл на Землю Бог, то какой смысл в этом, в чём секрет, в чём смысл пришествия в мир Спасителя? Я, вот так беседуя с людьми, говорю: «Это имеет не преходящее значение для всего человечества, для всех, кто жил до Христа, кто будет жить до скончания века. Христос – это сын Божий. Это – Бог, который сошёл на Землю для того, чтобы всех нас возвести на небо. Вот он принял человеческое естество и природу нашу, он её преобразил и довёл до совершенства. И он пострадал на кресте и умер. И воскрес. И всё это он сделал для того, чтобы всех нас избавить от вечных страданий, от смерти. И показал нам путь к жизни через воскресение из мёртвых». Вот именно поэтому мы радуемся, что теперь, после пришествия в мир Христа-Спасителя для нас смерти, как таковой, уже не существует. Это – просто момент жизни, переход от жизни временной в жизнь вечную. Так что я, пользуясь возможностью, хочу всем пожелать доброго настроения, силы духа. Чтобы никто не усомнился в смысле пришествия в мир Христа-Спасителя.