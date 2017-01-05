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Коммунальные службы просят автовладельцев на время освободить дворы от машин для свободной расчистки дорог

05 января 2017 19:12
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Новости Беларуси. Коммунальные службы обратились к минчанам с просьбой на время освободить дворы от автомобилей,

чтобы дать возможность снегоуборочной технике расчистить дорожки.

Учитывая, что у многих водителей из-за морозов машины не заводятся, а кто-то предпочитает не пользоваться личным автотранспортом в такую погоду,

сотрудники ремавтодоров не могут полноценно провести работы.

Свободные площадки позволят быстрее избавиться от снега, который при низких температурах превращается в препятствия, которые доставляют массу проблем пешеходам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

# общество # Снегопады

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